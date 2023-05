L'Europe attendue en hausse ; dans les tensions bancaires américaines

(Alliance News) - Les principales bourses européennes devraient ouvrir en hausse vendredi matin, selon les contrats à terme IG, après avoir toutes clôturé en baisse hier soir, le jour où la BCE a annoncé sa décision d'augmenter ses taux de référence de 25 points de base.

Ainsi, le FTSE Mib devrait augmenter de 105 points ou 0,4 pour cent après avoir clôturé en baisse de 0,6 pour cent à 26 670,29.

En Europe, le CAC 40 devrait ouvrir dans le vert de 27,7 points ou 0,4 pour cent, le FTSE 100 devrait être en hausse de 25,7 points ou 0,3 pour cent, tandis que le DAX 40 de Francfort devrait être en hausse de 40,5 points ou 0,3 pour cent.

Au cours de la nuit en Europe, outre-mer, le stress autour des banques régionales américaines a pratiquement diminué, "alimentant la dovishness de la Fed", comme le commente Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank. "À ce jour, le marché ne s'attend pas seulement à trois baisses de taux au cours du second semestre de cette année, mais escompte également la première baisse de taux potentielle pour le mois de juillet", a-t-il ajouté.

En fait, hier, dans l'ensemble, "les banques américaines ont perdu près de 3 %". L'action de PacWest a chuté de 50 %, Western Alliance a cédé jusqu'à 60 % avant de clôturer la séance en baisse de 38 %, First Horizon a chuté de plus de 33 % et Goldman Sachs a glissé de plus de 2 %.

Parmi les petites valeurs italiennes cotées hier soir, le Mid-Cap a perdu 0,6 pour cent à 42 766,45, le Small-Cap a perdu 1,1 pour cent à 28 431,66, et l'Italy Growth a clôturé en baisse de 0,2 pour cent à 9 138,31.

Sur la liste principale de Piazza Affari, les actions Ferrari ont augmenté de 4,7 % pour atteindre 265,00 euros. La société du cheval cabré a annoncé des revenus nets de 1,42 milliard d'euros pour le premier trimestre, soit une augmentation de 20 % par rapport aux 1,18 milliard d'euros enregistrés au cours de l'année qui s'est achevée le 31 mars 2022. Le bénéfice net s'est établi à 297 millions d'euros, contre 239 millions d'euros au même trimestre de 2022, soit une hausse de 24%.

DiaSorin, d'autre part, s'est apprécié de 1,9 pour cent à 99,78 EUR, dans le sillage de l'action verte de la veille, qui a clôturé en baisse de 0,3 pour cent.

Assicurazioni Generali a chuté de 0,8 % après avoir annoncé jeudi qu'elle avait conclu un accord avec Frankfurter Leben pour vendre Generali Deutschland Pensionskasse AG, connue sous l'acronyme GDPK.

Poste Italiane a chuté de 1,1 % malgré la publication de ses résultats trimestriels jusqu'au 31 mars 2023, qui étaient conformes aux prévisions pour l'année. Le bénéfice s'est élevé à 540 millions d'euros, contre 494 millions d'euros au cours de la même période de l'année précédente, soit une hausse de 9,4 %. Les recettes se sont élevées à 3,0 milliards d'euros, contre 2,8 milliards d'euros, soit une hausse de 8,1 %.

Le conseil d'administration de Leonardo, qui a perdu 5,8 %, a examiné et approuvé mercredi les résultats du premier trimestre, qui se sont soldés par un bénéfice net de 54 millions d'euros, contre 56 millions d'euros pour la même période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 3,03 milliards d'euros et a été en ligne avec le premier trimestre 2022 dans tous les secteurs d'activité, "avec une augmentation dans l'électronique de défense et de sécurité et une légère augmentation dans les aérostructures", précise la note de la société.

Du côté des valeurs moyennes, Maire Tecnimont a clôturé dans le rouge de 5,2% après avoir approuvé mercredi son rapport semestriel pour l'exercice clos le 31 mars, clos avec un bénéfice net consolidé de 26,2 millions d'euros, en hausse de 47%. Le bénéfice net du groupe s'est élevé à 25,2 millions d'euros, en hausse de 37% par rapport au premier trimestre 2022.

Tod's a baissé de 1,9 % à 38,00 EUR par action, après quatre séances terminées à la hausse.

Anima Holding a chuté de 0,7 % après avoir annoncé jeudi que les entrées nettes d'actifs sous gestion du groupe en avril étaient positives à 86 millions d'euros. En revanche, les entrées nettes pour les quatre premiers mois ont été négatives à hauteur de 482 millions d'euros. À la fin du mois d'avril, le total des actifs sous gestion du groupe s'élevait à plus de 182 milliards d'EUR.

Mercredi, le conseil d'administration d'Acea - dans le rouge de 0,9% - a confirmé Fabrizio Palermo en tant qu'administrateur délégué et directeur général de la société, qui s'est vu confier les pouvoirs de gestion ordinaire de la société et du groupe.

En bas de la Small-Cap, on trouve Giglio Group, qui a cédé 22% après que le cabinet d'audit BDO Italia a annoncé qu'il n'était pas en mesure d'exprimer une opinion sur les états financiers au 31 décembre 2023. "Nous n'exprimons pas d'opinion sur les états financiers de la société. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des preuves suffisantes et appropriées sur l'évaluation des éléments importants dans les états financiers, y compris dans le but d'évaluer l'adéquation de l'utilisation de l'hypothèse de continuité d'exploitation, dans la préparation des états financiers au 31 décembre 2022", a annoncé le cabinet d'audit.

Le conseil d'administration du groupe Giglio "prend acte des conclusions formulées" par BDO Italia "en sachant qu'il a agi correctement dans l'intérêt de la société et se réserve le droit de formuler d'autres commentaires à la suite d'un examen plus approfondi des rapports".

Pierrel, quant à lui, a perdu plus de 12 %. La société a annoncé mercredi qu'elle avait signé des accords avec 3M Company, une société américaine dont les actions sont cotées à la bourse de New York, pour acquérir certains produits dentaires pour l'anesthésie locale.

Sur une note positive, Restart a progressé de 1,6 %, se positionnant pour la troisième séance consécutive du côté haussier.

De bons achats ont également été réalisés sur Aeffe, faisant progresser le titre de 3,4%, après un gain de 1,1% la veille de la séance.

Enfin, parmi les PME, expert.ai reprend 7,0% à EUR0,7170, renouant avec la hausse après trois séances de baisse.

Casasold, quant à lui, a augmenté de 5,1%, après deux séances terminées à la baisse.

Du côté négatif, GO internet a abandonné 8,8% à 0,12 EUR par action.

EdiliziAcrobatica a chuté de 4,0% après avoir annoncé jeudi que son chiffre d'affaires du premier trimestre était de 36,8 millions d'euros, en hausse de près de 11% par rapport au chiffre du premier trimestre 2022 de 33,3 millions d'euros.

Fenix Entertainment, d'autre part, a chuté de 7,9 %. Vendredi, il a déclaré une valeur de production du premier trimestre 2023 à 7,5 millions d'euros, contre 4,6 millions d'euros au premier trimestre 2022.

En Asie, alors que le Japon célébrait la Journée des enfants, le Shanghai Composite a cédé 0,6 pour cent à 3 331,07 et le Hang Seng était dans le vert de 0,5 pour cent à 20 046,91.

À New York, le Dow Jones a clôturé dans le rouge de 0,9 % à 33 127,74, le Nasdaq a cédé 0,5 % à 4 061,22 et le S&P 500 a terminé dans le rouge de 0,7 % à 4 061,22.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,1036 USD contre 1,1005 USD à la clôture de jeudi. En revanche, la livre valait 1,2612 USD contre 1,2572 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 73,27 USD contre 72,39 USD jeudi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 2 047,50 USD l'once contre 2 049,67 USD l'once à la clôture de jeudi.

Sur le calendrier macroéconomique de vendredi, à 0930 CEST de l'Italie sera le tour de l'indice PMI de la construction, ainsi que celui de la zone euro.

À 1000 CEST, il y aura les ventes au détail italiennes, suivies à 1100 par les ventes au détail de la zone euro.

À 1430 CEST, il y aura les chiffres de l'emploi non agricole et le taux de chômage américain. À 1900 CEST, ce sera le tour des données de l'usine Baker Hughes, tandis qu'à 2230 CEST, comme d'habitude, le rapport COT.

Parmi les entreprises, les résultats d'Almawave, Anima Holding, CNH Industrial, Esautomotion, Intesa Sanpaolo, Piaggio et Terna sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

