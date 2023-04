Le nouveau titre de Mina est publié par Fenix Entertainment

(Alliance News) - Fenix Entertainment Spa a annoncé vendredi que le titre 'Come la luna', composé par les deux auteurs-compositeurs de Fenix, Luca Rustici et Philippe Leon, est publié dans le nouvel album très attendu de Mina, 'Ti Amo come un pazzo', qui sort aujourd'hui dans tous les magasins physiques et numériques.

Ce n'est pas la première fois que les deux auteurs-compositeurs travaillent avec celle qui est considérée comme la plus grande chanteuse italienne de tous les temps : la collaboration dure en fait depuis plusieurs années. Rustici a écrit la chanson "Alibi", contenue dans l'album Bau, et a composé avec Léon la chanson "Sono le tre", également coéditée par Fenix et incluse dans les albums "Le migliori", "Tutte le migliori" et "The complete recording" de Mina et Celentano.

"Parallèlement à ses activités de production et de distribution de films et d'émissions télévisées, Fenix poursuit avec succès ses activités d'éditeur et de producteur de musique, un secteur qui l'a vu jouer un rôle de premier plan au fil des ans avec des œuvres de qualité telles que la bande originale de "Napoli Velata" de Ferzan Ozpetek, des titres populaires comme "Vasame" d'Arisa, ainsi que des incursions intuitives dans la musique contemporaine, comme sa collaboration avec le rappeur Mattak, un artiste phare d'Amazon Music", a commenté la société.

L'action Fenix Entertainment a clôturé vendredi à 0,36 EUR.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

