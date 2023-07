Fentura Financial, Inc. est une société de services financiers. La société opère par le biais de sa filiale, la State Bank. La State Bank est une banque communautaire à service complet, qui propose une gamme de services bancaires aux particuliers, aux petites entreprises et aux entités gouvernementales. Le département commercial de la State Bank fournit une gamme de produits comprenant des lignes de crédit, des prêts à terme, des prêts hypothécaires commerciaux, des prêts pour l'administration des petites entreprises et une gamme de produits de gestion de trésorerie. Le département de détail propose des comptes de chèques personnels, des comptes d'épargne, des comptes de dépôt à terme et des comptes de retraite individuels (IRA), ainsi qu'une gamme de produits de prêt, notamment des prêts immobiliers, automobiles et personnels. Le département des prêts résidentiels propose des prêts hypothécaires résidentiels pour la construction, l'achat et le refinancement. Le département de gestion de patrimoine propose une gamme complète de services de fiducie et de gestion de portefeuille. La société exploite environ 19 succursales de service dans les comtés de Genesee, Livingston, Oakland, Saginaw et Shiawassee.

Secteur Banques