Ferguson plc est un distributeur qui fournit des solutions et des produits dans les domaines de l'infrastructure, de la plomberie et des appareils, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC), de la lutte contre l'incendie, de la fabrication, etc. Son segment USA opère principalement sous la marque Ferguson et fournit des solutions et des produits d'infrastructure, de plomberie et d'électroménager, de chauffage, de ventilation et de climatisation, d'incendie, de fabrication et autres, aux entrepreneurs résidentiels et non résidentiels. Ses produits sont distribués par le biais d'un réseau commun de centres de distribution, de succursales et de vendeurs spécialisés, de services au comptoir, de conseillers en salle d'exposition et de commerce électronique. Le segment Canada opère principalement sous la marque Wolseley et fournit des produits de plomberie, de CVC et de réfrigération aux entrepreneurs résidentiels et commerciaux. Le segment canadien fournit également des produits spécialisés dans le traitement de l'eau et des eaux usées aux entrepreneurs résidentiels, commerciaux et d'infrastructure, ainsi que des solutions de tuyauterie, de vannes et de raccords (PVF) aux clients industriels.

Secteur Fournitures de construction et installation