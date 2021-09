1er semestre 2021 : une structure financière consolidée et une offre renforcée au service du développement durable

1 Le Conseil d'administration de Fermentalg, réuni sous la présidence de Philippe Lavielle, a arrêté ses comptes semestriels IFRS le jeudi 9 septembre 2021. Les procédures de revue limitée des commissaires aux comptes sur ces comptes ont été effectuées. Le rapport d'audit est en cours d'élaboration et le rapport financier semestriel sera publié au plus tard le 30 septembre 2021.

Dans le domaine des lipides, le 1er semestre 2021 a été marqué par un triplement des ventes de DHA ORIGINS®, l'huile micro algale à très haute concentration en Oméga-3s, à 2,5 M€. Cette performance commerciale traduit un engouement confirmé de la part des consommateurs et des industriels de l'agroalimentaire qui attachent une importance croissante à la préservation des ressources naturelles et favorisent la consommation d'huiles algales en substitution aux huiles de poisson traditionnelles.

Nos comptes semestriels témoignent de notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie de développement dans un cadre financier maîtrisé. Nous confirmons notre capacité à offrir des solutions innovantes bénéfiques pour la santé, la biodiversité et l'environnement. Nous continuons à collaborer avec de grands acteurs internationaux pour décupler notre force de frappe et notre impact environnemental et sociétal. Nous regardons vers l'avenir avec optimisme et la conviction que la qualité de nos actifs technologiques nous ouvre de nombreuses opportunités dans cette période d'accélération et d'intensification de la transition écologique de l'économie. »

Libourne - 10 septembre 2021 - Fermentalg (Euronext - FALG), acteur majeur français des microalgues, présente ses résultats du 1er semestre 20211 et revient sur ses principaux programmes et leur impact face aux enjeux d'un développement durable.

Le potentiel commercial à moyen terme a encore été renforcé durant l'été avec l'extension de l'agrément européen « Novel Food » de DHA ORIGINS® à la nutrition infantile. Alors que l'inclusion du DHA dans les laits infantiles est obligatoire dans l'Union Européenne depuis 2020, Fermentalg se positionne comme un fournisseur privilégié de cet ingrédient indispensable à la santé humaine dans leurs produits.

Afin d'accompagner la croissance de son activité commerciale, qui devrait se confirmer au second semestre, Fermentalg travaille au renforcement et à l'optimisation de l'ensemble de sa chaîne logistique d'approvisionnement, et poursuit le développement de son réseau international de distribution.

Substituer un colorant de synthèse par un produit naturel grâce à BLUE ORIGINS®

Dans le domaine des colorants, le 1er semestre 2021 a été marqué par la montée en puissance du partenariat avec D.D. Williamson Inc. (DDW) autour du développement de BLUE ORIGINS®, un colorant alimentaire naturel bleu. Fermentalg a franchi un premier milestone lié à la performance et à la productivité du processus de production de la phycocyanine et a reçu, post-clôture semestrielle, un paiement de 1 M€ de DDW sous la forme d'une avance remboursable sur les livraisons futures de produits.

Pour mémoire, BLUE ORIGINS® doit permettre d'offrir à l'industrie agroalimentaire une alternative durable aux colorants chimiques, qui suscitent une défiance croissante de la part des consommateurs, et à la spiruline, dont les caractéristiques environnementales et fonctionnelles limitent l'utilisation dans plusieurs segments importants de l'industrie agro- alimentaire.

Fermentalg et DDW ont d'ores et déjà entamé la phase d'industrialisation, avec l'objectif de fournir les premiers échantillons commerciaux en 2022. Dans le même temps, les dossiers réglementaires ont été déposés auprès des autorités européenne (European Food Safety Authority) et américaine (Food and Drug Administration) en vue d'une homologation attendue courant 2023.

Création de CarbonWorks, co-entreprise spécialisée dans la capture et la valorisation du CO2

Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, les 5 années de collaboration entre Fermentalg et Suez ont abouti à la création, en juillet 2021, de CarbonWorks, leur co- entreprise destinée à accélérer le développement et la commercialisation des solutions de capture et de bioconversion du CO2 (Carbon Capture and Utilization ou CCU) par photosynthèse micro algale.

L'impact environnemental est potentiellement majeur : l'extrapolation des résultats des tests de ces dernières années montre qu'à surface au sol équivalente, la solution mise en œuvre par CarbonWorks sous la forme d'un photo-bioréacteur de nouvelle génération, serait 3 000 fois plus performante qu'une forêt pour absorber le CO22. Cette technologie a également démontré sa capacité à éliminer les microparticules (PMx) et les oxydes d'azote (NOx) dans les environnements urbains pollués.

2 Calculs réalisés par Fermentalg sur la base d'informations publiques, notamment issues de l'ONF et de la méthode d'Ecotree