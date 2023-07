Libourne – 19 juillet 2023 – Fermentalg (Euronext – FALG), expert français des microalgues, publie ce jour son chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2023[1] et annonce la présentation à l'automne prochain des grandes orientations du nouveau plan stratégique préparé sous l'impulsion de son nouveau Directeur General, Pierre Josselin.

À cette occasion, Pierre Josselin, déclare : « Mes premières semaines chez Fermentalg confortent ma conviction du potentiel de croissance de l'entreprise. L'excellence du savoir-faire des équipes dans la biologie des microalgues et les process de bio-industrialisation développés ces dernières années lui permettent de proposer dès aujourd'hui des ingrédients naturels de haute qualité répondant aux enjeux de durabilité des grands industriels, notamment de la nutraceutique et de l'agroalimentaire. Qu'il s'agisse de l'Omega-3 DHA Origins® ou du colorant bleu naturel issu du programme Blue Origins® , des leaders mondiaux sur ces marchés ont d'ores et déjà validé ces technologies de pointe, uniques en Europe. Nous disposons des capacités nécessaires pour relever le défi de l'accélération rapide des ventes qui constitue ma priorité des prochains mois. Le plan stratégique que je présenterai à l'automne réunira nos forces autour d'une feuille de route ambitieuse privilégiant la croissance et la RSE et permettant à l'entreprise de prendre dans les meilleurs délais sa place d'acteur de premier plan dans la transition environnementale et sociétale. »



Une activité encore impactée à court terme par un contexte macro-économique tendu

(en K€) S1 2022 S1 2023 Chiffre d'affaires 5 241 2 435



Dans un contexte géopolitique et inflationniste ayant des répercussions sur l'ensemble de l'industrie agroalimentaire et ses coûts de production, les ventes du 2ème trimestre 2023 s'élèvent à 940k euros (vs 2 347k euros au T2 2022) et résultent exclusivement de l'activité Oméga 3s en Europe et en Amérique du Sud, alors que les marchés Amérique du Nord et Asie continuent de pâtir d'un ralentissement conjoncturel.

Au total sur le 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires s'élève à 2,4 M€, contre 5,2 M€ lors du 1er semestre 2022, période qui avait bénéficié d'un niveau de commandes record des clients en Europe et en Amérique du Nord, non renouvelé en 2023.

Le chiffre d'affaires de ce semestre intègre également la vente d'un lot de production destiné à la pré-commercialisation du premier colorant bleu naturel stable en milieu acide et résistant aux traitements thermiques, auprès de grands comptes de l'industrie agro-alimentaire. Les processus d'autorisations réglementaires se poursuivent aux Etats-Unis et en Europe, avec une première homologation attendue aux États-Unis d'ici la fin de l'année 2023.



Un nouveau plan stratégique pour engager la prochaine phase de développement

Les produits et solutions à haute valeur ajoutée de Fermentalg disposent d'atouts majeurs pour répondre aux besoins et exigences des clients engagés dans la transformation nécessaire de leurs modèles d'affaires en faveur de la transition environnementale, notamment dans les secteurs de la santé et l'alimentation durable. En témoigne, le soutien accordé dans le cadre de France 2030.

Une réflexion structurelle a été engagée par Pierre Josselin depuis son arrivée avec l'ensemble des parties prenantes afin de redynamiser les ventes, prioriser les projets les plus prometteurs dans le cadre d'une organisation industrielle optimisée, et soutenir une croissance durable moins dépendante de fluctuations conjoncturelles. Elle se nourrit d'une nouvelle approche marketing et commerciale du marché afin de mieux exploiter les caractéristiques uniques des solutions Fermentalg et intègre également le levier stratégique de la politique de responsabilité sociétale.

Ce nouveau plan stratégique sera présenté à l'automne 2023.





Prochaine publication : résultats semestriels 2023, le 13 septembre 2023 (après Bourse)



