Libourne – 7 juillet 2023 – Fermentalg (Euronext – FALG), expert français des microalgues, annonce que, au titre du contrat de liquidité confié par la société à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 106 244 ;

Solde en espèces : 70 986,73 €.

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 486 514 titres 551 152,00 € 1 993 transactions VENTE 475 998 titres 547 962,63 € 1 886 transactions



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 95 728 ;

Solde en espèces : 74 174,90 €.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0 ;

Solde en espèces : 500 000,00 €.

Prochaine publication : information financière du 2ème trimestre 2023,

le 19 juillet 2023 (après Bourse)



À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de microalgues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle bénéficie d'une note Exemplaire (85/100) de Gaïa Research, agence de notation spécialisée dans la notation des performances ESG des PME-ETI cotées sur les marchés européens, en faveur d'un Investissement Socialement Responsable (ISR).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

Annexes

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

