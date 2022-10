Forte croissance des ventes de DHA ORIGINS® enregistrée sur 9 mois ;

Démarrage dans le calendrier envisagé du transfert à échelle industrielle pour la production des échantillons pré-commerciaux du colorant alimentaire bleu naturel ;

Résultats conformes aux attentes de la démonstration de captation du CO 2 sur le site de Cestas.



Libourne – 20 octobre 2022 – Fermentalg (Euronext – FALG), expert français des microalgues, publie son chiffre d'affaires à fin septembre 2022.



(en K€) 2021 2022 Variation 2021/2022 Chiffre d'affaires 9 mois 3 731 6 243 +67%



Fermentalg enregistre un revenu de 1 M€ au 3ème trimestre de l'exercice 2022 (1,2 M€ au 3ème trimestre 2021) portant ainsi le chiffre d'affaires généré par les ventes de DHA ORIGINS® sur les neuf premiers mois de l'année à 6,2 M€, en progression de 67% comparé à l'exercice précédent.

Les ventes réalisées depuis le début de l'année se répartissent à fin septembre entre l'Amérique du Nord (30,3%), la zone Europe (67%), l'Asie (2,6%) et marquent une expansion du réseau avec les toutes 1ères ventes en Amérique du Sud au cours du 3ème trimestre (0,1%).



Cette performance est le fruit de relations commerciales établies progressivement sur les principaux marchés mondiaux par la société depuis la mise sur le marché de son huile algale concentrée en Oméga-3s. Elle reflète aussi la transformation en cours de l'industrie alimentaire vers une offre adaptée à une nutrition plus saine, fonctionnelle et durable.

Ces tendances s'inscrivent dans un contexte économique global où l'inflation et ses répercussions sur le pouvoir d'achat des consommateurs incitent les industriels à la prudence dans leur politique de lancement de nouveaux produits et les distributeurs à une stricte gestion de leur référencement et de leurs stocks. Dans cette conjoncture, Fermentalg poursuit cependant le développement et la promotion de son huile concentrée sous différents formats (huile, poudre et capsules).

La présence au salon de la nutraceutique Vitafoods Asia début octobre a aussi permis d'étendre le réseau de distribution en Asie, avec de nouveaux distributeurs en Thaïlande, au Vietnam et aux Philippines. Fermentalg sera également présente dans les grands salons professionnels de Las Vegas (Supply Side West) et Paris (Food Ingredients Europe) organisés d'ici la fin de l'année.

Enfin, l'équipe commerciale lipides est renforcée par l'arrivée d'Alfonso Moreda Cantero, chimiste de formation spécialisé en marketing et gestion des ventes qui dispose d'une solide expérience internationale de 20 ans dans l'industrie des sciences de la santé et de l'alimentaire.

Pour 2022, Fermentalg anticipe toujours une croissance annuelle forte avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 8 M€ (contre 5,6 M€ en 2021), comme annoncé à l'occasion de la publication des résultats semestriels.



Avancées sur le plan industriel

Sur le plan industriel, les tensions inflationnistes persistantes au second semestre sur les marchés de l'énergie et des matières premières ont conduit Fermentalg et ses principaux sous-traitants à accélérer la mise en place des programmes d'amélioration opérationnelle sur la production du DHA Origins®, afin de permettre la restauration progressive des marges en 2023.

Par ailleurs, le transfert en cours pour la production industrielle à façon du colorant alimentaire bleu naturel développé en partenariat avec DDW, filiale du Groupe Givaudan, doit permettre d'obtenir les échantillons pré-commerciaux avant la fin de l'année 2022.

Enfin, l'utilisation des microalgues au bénéfice du climat, engagée à travers sa filiale CarbonWorks, se poursuit dans le cadre du projet d'innovation stratégique déployé fin septembre 2021 sur le site de méthanisation de Pot au Pin Energie à Cestas.

La performance des travaux d'expérimentation menés sur le photobioréacteur de 10 m3 confirme le potentiel de montée à l'échelle industrielle de cette solution biologique et permet de positionner CarbonWorks comme acteur efficient de la capture de CO 2 . Par ailleurs, au-delà de la capture du carbone et dans un modèle d'économie circulaire, la production issue du photobioréacteur de Cestas continue d'alimenter Immunrise Biocontrol France en biomasse fongicide naturelle.



Prochaine publication : chiffre d'affaires 2022,

le 19 janvier 2023 (après Bourse)



À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

