Fermentalg : Dernier mois pour exercer les BSA-DE et acquérir des actions Fermentalg à 1,75 EUR

Libourne – 24 mai 2022 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des microalgues, rappelle les caractéristiques des bons de souscription d'actions (BSA-DE) attribués gratuitement à tous les actionnaires en juin 2020[1].

Chaque détenteur de BSA-DE (FR0013519550) a la faculté d'en demander l'exercice à son intermédiaire financier jusqu'au 25 juin 2022[2]. Pour 7 BSA-DE exercés, le porteur peut acquérir 1 action nouvelle émise par Fermentalg au prix de 1,75 €. Passée l'échéance du 25 juin 2022, les BSA-DE qui n'auraient pas été exercés seront annulés.

Pour mémoire, ces BSA-DE ont été attribués à l'occasion de la signature de l'accord de partenariat entre Fermentalg et DDW, devenue depuis filiale du Groupe Givaudan, autour de BLUE ORIGINS®, son nouveau colorant bleu naturel, alternative aux colorants chimiques de synthèse. Comme annoncé, l'objectif d'atteinte du second jalon, ouvrant la voie au transfert industriel et à la commercialisation du produit, est confirmé avant l'été 2022.

Pour toutes questions relatives aux BSA-DE, vous pouvez écrire à fermentalg@actus.fr

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1er semestre 2022,

le 21 juillet 2022 (après Bourse)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de microalgues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

Contact Journalistes : Contact Investisseurs : ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 78

fermentalg@actus.fr

[1] Émission réalisée dans le cadre d'une opération visée par l'AMF le 18 juin 2020 sous le numéro 20-262

[2] 6 388 645 BSA-DE en circulation au 31 mars 2022

