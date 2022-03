Libourne – 1er mars 2022 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des microalgues, se félicite du succès de la première levée de fonds de CarbonWorks, co-entreprise créée avec Suez et spécialisée dans la capture et la valorisation du CO 2 .

Ce premier tour de table, d'un montant total de 11 M€, réunit BNP Paribas Principal Investments, Bpifrance, Demeter Investment Managers via son fonds Agrinnovation et Aquiti Gestion via NACO en association avec la région Nouvelle-Aquitaine, aux côtés des fondateurs, Fermentalg et Suez. À l'issue de cette Série A, ces derniers détiendront 2/3 du capital[1].

Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg et Président du Conseil d'administration de CarbonWorks, déclare : « En faisant entrer de nouveaux investisseurs au tour de table de CarbonWorks, nous nous donnons les moyens d'accélérer le développement de la société, déjà portée par une équipe aguerrie et engagée dans une mission ambitieuse. Fermentalg montre une fois de plus son ambition dans l'exploitation industrielle des microalgues pour s'imposer comme un acteur de référence de la bioéconomie française en proposant des solutions innovantes, durables et naturelles pour répondre aux grands enjeux de nutrition, de santé et d'environnement. »

Cette opération va permettre à CarbonWorks de disposer des moyens nécessaires à la construction d'un photobioréacteur de taille semi-industrielle de plusieurs dizaines de m3 dont la mise en service est prévue en 2023, conformément au calendrier prévu. En septembre dernier, CarbonWorks a installé un premier démonstrateur préindustriel d'une capacité de 10 m3 sur le site de méthanisation de la société Pot-au-Pin Energie à Cestas, en Gironde. Ce photobioréacteur a vocation à limiter les rejets de carbone du site et à produire en collaboration avec la société Immunrise un fongicide algal utilisé en substitution des pesticides de synthèse, notamment sur les vignobles.

Prochaine publication : résultats annuels 2021,

le 22 avril 2022 (avant Bourse)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de microalgues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

