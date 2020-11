Fermentalg : Information financière du 3ème trimestre 2020

Omega-3s : reprise progressive de l'activité commerciale et commandes pour le 4 ème trimestre de DHA ORIGINS® en progression sur 2019 ;

Libourne – 3 novembre 2020 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues, présente les faits marquants de son activité ainsi que son chiffre d'affaires à fin septembre 2020[1].

À cette occasion, Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « Malgré les incertitudes persistantes sur la crise sanitaire et ses conséquences économiques, nous avons réussi à concrétiser des avancées sur chacune de nos trois plateformes. C'est une belle réussite à mettre au crédit de nos équipes et la confirmation, même si nous constatons quelques décalages, que 2020 ne sera pas une année blanche. »

DHA ORIGINS® : 0,9 M€ de chiffre d'affaires et 1 M€ de nouvelles commandes à livrer avant la fin de l'année

Après la forte croissance du 1er trimestre 2020 (chiffre d'affaires multiplié par près de 7 fois par rapport au 1er trimestre 2019), l'activité commerciale a été perturbée au 2ème et au 3ème trimestres par la crise sanitaire, à cause notamment des retards pris par les clients dans les lancements de nouveaux produits. Le chiffre d'affaires à fin septembre 2020 atteint ainsi 0,9 M€ contre 1,1 M€ à fin septembre 2019.

Comme annoncé à l'occasion des résultats semestriels, des signes encourageants de reprise d'activité apparaissent, avec la signature de premières ventes à des nouveaux clients et de nouvelles commandes de clients existants.

À ce jour, Fermentalg a enregistré plus de 1 M€ de commandes à livrer avant la fin de l'année 2020 et table donc sur des ventes en croissance au 4ème trimestre 2020, ce qui devrait porter le chiffre d'affaires annuel à un niveau au-moins équivalent à celui de 2019 (1,9 M€) malgré l'impact de la crise mondiale.

BLUE ORIGINS® : mise en œuvre du partenariat stratégique avec DDW

Fermentalg a démarré au 3ème trimestre l'exécution du partenariat signé en juin dernier avec le groupe industriel américain DDW Inc.[2] dans le domaine des colorants alimentaires naturels.

Ce partenariat vise à accélérer l'industrialisation et la commercialisation de BLUE ORIGINS®, produit issu de la plateforme dédiée aux colorants alimentaires naturels et aux protéines alternatives. Les équipes sont désormais en place et travaillent sur le premier jalon qui doit permettre d'optimiser le procédé de production de BLUE ORIGINS® à l'échelle préindustrielle.

PUITS DE CARBONE : nouvelles avancées avec le Groupe SUEZ

Les développements autour de la 3ème plateforme technologique destinée à l'environnement se poursuivent dans le cadre du partenariat avec le groupe SUEZ. Ils ont conduit, en septembre 2020, à l'inauguration d'un nouveau dispositif dédié à la dépollution urbaine[3]. Pour mémoire, les deux partenaires développent simultanément deux solutions technologiques répondant à des enjeux de société majeurs : la captation de CO 2 en environnement industriel destinée à limiter les émissions de gaz à effet de serre et la diminution des particules fines et de oxydes d'azote en environnement urbain pour combattre les effets nocifs de la pollution sur la santé publique.

C'est dans ce contexte favorable que Fermentalg et le groupe SUEZ travaillent sur les prochaines étapes de développement de leur partenariat initié en 2015.

11,3 M€ de trésorerie brute à fin septembre 2020

Les développements de ses trois programmes majeurs confirment la capacité de la société à exécuter sa feuille de route malgré les aléas conjoncturels. La trésorerie dont dispose Fermentalg à ce jour lui permet d'envisager une sortie de crise sanitaire de façon sereine.

En complément des financements sécurisés au cours du 1er semestre 20202, Fermentalg a obtenu en juillet 2020 un prêt « Soutien Innovation » d'1 M€ de la part de Bpifrance remboursable sur 5 ans. À fin septembre 2020, Fermentalg dispose ainsi d'une trésorerie brute de 11,3 M€, contre 8,0 M€ à fin 2019. Ce montant ne tient pas compte du Crédit Impôt Recherche 2019 (1,6 M€) encaissé en octobre 2020.

Enfin, Fermentalg et le Groupe DIC ont finalisé leur accord de prolonger leur partenariat de recherche d'un an et de repousser l'échéance des obligations convertibles souscrites par DIC (5 M€) jusqu'en octobre 2021.

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

[1] Données non auditées

[2] Partenariat stratégique avec un leader mondial des colorants naturels et sécurisation d'au moins 19 M€ pour financer jusqu'à la fin de l'année 2022 le déploiement industriel et commercial du portefeuille de produits

[3] Fermentalg au cœur d'une première en France dans le traitement de la pollution urbaine

