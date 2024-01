Communiqué officiel de FERMENTALG

Libourne – 12 janvier 2024 - Fermentalg, leader français des microalgues coté sur Euronext (FALG), annonce que ses actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le vendredi 2 février 2024 à 10h au siège de la Société.

À cette occasion, les actionnaires auront notamment à se prononcer sur le projet de transfert de cotation sur Euronext Growth. Comme annoncé à l'occasion de la publication du plan stratégique 2024 – 2026[1], la Société considère que ce marché de cotation est plus adapté pour les PME-ETI innovantes.

Les actionnaires auront également à se prononcer sur la nomination de Theodore H. Nixon, ancien Président du Conseil d'administration de DDW (désormais partie du groupe Givaudan), en qualité de censeur[2]. En 2021, Theodore H. Nixon est devenu un actionnaire significatif de Fermentalg à titre personnel en souscrivant à une augmentation de capital à hauteur de 5 M€.

Les autres résolutions ont vocation à compléter les éléments approuvés par l'Assemblée générale du 13 juin 2023, notamment en augmentant le montant nominal maximum des actions susceptibles d'être émises sur conversion des obligations émises en mars 2023.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales sont disponibles, au siège social de la Société, et, pour les documents prévus à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce, sur le site Internet de la Société.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires de l'exercice annuel 2023,

25 janvier 2024 (après la clôture des marchés)

[1] Nouveau plan stratégique 2024 - 2026 et partenariat industriel majeur // Accélération vers un modèle de croissance rentable et durable

[2] Theodore H. Nixon occupait précédemment le poste de Censeur en qualité de représentant de DDW / Givaudan

