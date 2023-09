Libourne – 28 septembre 2023 – Fermentalg (Euronext – FALG), expert français des microalgues, annonce que son Rapport financier semestriel 2023 est mis à la disposition du public ce jour et déposé à l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il peut être consulté sur le site Internet de la société (www.fermentalg.com/investisseurs/rapports-financiers/).





Prochaine publication : information financière du 3ème trimestre 2023,

le 9 octobre 2023 (avant Bourse)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de microalgues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise. L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle bénéficie d'une note Exemplaire (85/100) de Gaïa Research, agence de notation spécialisée dans la notation des performances ESG des PME-ETI cotées sur les marchés européens, en faveur d'un Investissement Socialement Responsable (ISR).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

Contact Journalistes : Contact Investisseurs : ACTUS finance & communication

Fatou-Kiné N'DIAYE

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 34

fndiaye@actus.fr ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93

fermentalg@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : m5ydlcZsY2zJnnCakpqWmmlkb25mmmmaZ5OVk2ZxaZ6XaHGWyWySZ5idZnFjlWxo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/82072-fermentalg_cp_mad_rfs_2023.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews