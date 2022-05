Fermentalg : Rapport du conseil d'administration sur les résolutions présentées // Assemblée Générale Mixte du 15 juin 2022

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 au

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 15 juin 2022 (l' « Assemblée Générale »), conformément aux dispositions légales et statutaires, afin que vous vous prononciez sur les résolutions suivantes :

Le 20 octobre 2021, la Société a annoncé avoir été à nouveau primée pour sa performance extra- financière par EthiFinance dans la catégorie des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 150 M€. Comme en 2020, Fermentalg est dans le Top 3 des entreprises analysées en termes de performances environnementales, sociales et en matière de gouvernance, et demeure dans le Gaïa-Index, l'indice français de référence des Small & MidCaps les plus vertueuses en matière d'ESG (Environnement, Social et Gouvernance).

Capter et dissoudre le CO

Le 27 septembre 2021, Fermentalg a annoncé la mise en service par CarbonWorks, sa filiale détenue à parts égales avec le groupe Suez, du premier démonstrateur industriel de sa technologie de capture et de bioconversion du CO2 (Carbon Capture and Utilization ou CCU) par photosynthèse algale. Ce premier photobioréacteur de nouvelle génération, d'une capacité de 10m3, est installé sur un site de méthanisation agricole basé à Cestas (Gironde). Il permettra de :

la source des émissions, et de produire des quantités équivalentes de biomasse algale destinées en priorité aux marchés du biocontrôle agricole et de la nutrition humaine et animale.

Le 5 juillet 2021, Fermentalg et le groupe Suez ont annoncé la création de « CarbonWorks », une entreprise spécialisée dans la capture et la valorisation du CO2 grâce aux microalgues. Cette co- entreprise, détenue à part égale par les deux groupes, développe un nouveau standard de photobioréacteur industriel. À terme, celui-ci sera capable de capter plusieurs milliers de tonnes de CO2

Le 5 janvier 2021, Fermentalg et le groupe Suez ont annoncé le projet de création d'une co-entreprise pour accélérer l'industrialisation et la commercialisation de solutions de capture et de valorisation du CO2 en bioproduits.

L'année 2021 a été marquée par une nette accélération des ventes d'Oméga-3s DHA ORIGINS® qui atteignent un nouveau record à 5,6 M€, soit une multiplication par 2,5 par rapport au niveau de 2020. Fermentalg doit ces résultats principalement à un nombre croissant de clients attirés par l'avantage concurrentiel de DHA ORIGINS®, la seule gamme d'Oméga-3s d'origine algale pouvant annoncer une concentration naturelle d'au-moins 550mg/g de DHA. L'élargissement de son réseau commercial (27 pays désormais couverts en direct ou via un distributeur), a généré une activité croissante en Amérique du Nord (4 7% des ventes), en Europe (40 %), où le produit a reçu deux nouveaux agréments « Novel Food », et en Asie (13 %).

La quatrième résolution a pour objet l'approbation des conclusions issues du rapport spécial du Commissaire aux comptes qui fait état (i) de la convention de mandat entre la Société et Monsieur Philippe Lavielle, conclue au cours de l'année 2016 et poursuivie au cours du dernier exercice clos et

Résolution 4 LECTURE DU RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS VISÉES AUX ARTICLES L. 225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE ET APPROBATION DES CONVENTIONS Y FIGURANT

Les première et troisième résolutions portent sur l'approbation des comptes sociaux et des comptes IFRS de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. Il est précisé qu'au titre de l'exercice 2021, le montant global des dépenses et charges visées au paragraphe 4 de l'article 39 du Code général des impôts s'est élevé à 14.754,28 euros.

Le 1er mars 2022, Fermentalg a annoncé avoir bouclé avec succès la première levée de fonds de CarbonWorks, co-entreprise créée avec Suez et spécialisée dans la capture et la valorisation du CO2. Ce premier tour de table, d'un montant total de 11 M€, réunit BNP Paribas Principal Investments, Bpifrance, Demeter Investment Managers via son fonds Agrinnovation et Aquiti Gestion via NACO en association avec la région Nouvelle-Aquitaine, aux côtés des fondateurs, Fermentalg et Suez. À l'issue de cette Série A, ces derniers détiendront 2/3 du capital1.

la prise d'acte de la poursuite, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, de la convention de mandat entre la Société et Monsieur Philippe Lavielle autorisée au cours de l'exercice 2016 et ;

la prise d'acte de la poursuite, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, du Bonds Purchase Agreement conclu entre la société DDW. Inc, BPIfrance Participations et Fonds

Ecotechnologies autorisé au cours de l'exercice 2020.

Résolutions 5 à 9 RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX

Pour mémoire, depuis l'ordonnance n°2019-1234 et le décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 pris en application de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi « PACTE », un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des mandataires sociaux s'applique au vote « ex-ante » et au vote « ex-post ».

Résolutions 5 et 6 - Say on pay « ex-post » :

Le vote « ex-post » comporte deux séries de résolutions : une résolution globale relative à l'ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2021 et une résolution pour chaque dirigeant mandataire social portant sur leurs rémunérations versées ou attribuées au titre de l'exercice écoulé.

Dès lors, il vous est demandé, par la cinquième résolution, d'approuver les informations mentionnées

l'article L. 22-10-9 du Code de commerce portant sur la rémunération des mandataires sociaux pour l'année 2021, en application de l'article L. 225-100 II et L. 22-10-34 du Code de commerce. Cette cinquième résolution constitue le premier volet du vote « ex-post ».

Les informations fournies concernent notamment le montant de la rémunération totale, et les avantages de toute natures versés en 2021 ou attribués aux mandataires sociaux au titre de 2021, ainsi que les éléments permettant de faire le lien entre la rémunération du dirigeant mandataire social et la performance de la Société.

Ces informations sont présentées dans le Chapitre 13 du Document d'enregistrement universel 2021, aux sections 13.1.2 (Président-Directeur Général) et 13.1.3 (administrateurs).

Le second volet du vote « ex-post » porte sur les rémunérations individuelles de chaque dirigeant, étant précisé que les administrateurs et les membres du conseil de surveillance ne sont pas concernés par ce second volet du vote « ex-post ». A cette occasion, l'assemblée générale ordinaire des sociétés anonymes statue sur les éléments fixes variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au cours de l'exercice écoulé par des résolutions distinctes pour chaque mandataire social.

Ainsi, il vous est demandé, en application de l'article L. 225-100 III et L. 22-10-34 du Code de commerce, d'approuver aux termes de la sixième résolution, les éléments fixes, variables, et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute natures versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Philippe Lavielle au titre de son mandat de Président-Directeur Général de la Société. Le descriptif de ces éléments figure au sein du Chapitre 13 du Document d'enregistrement universel 2021, à la section 13.1.2.1.

Les principes et critères de cette rémunérations avaient fait l'objet de la 10ème résolution soumise à l'approbation des actionnaires réunis le 10 juin 2021, conformément à l'article L. 22-10-8 du Code de commerce (say on pay ex-ante).