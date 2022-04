Chiffre d'affaires multiplié par 2,5 grâce au succès croissant de DHA ORIGINS® ;

; Stabilité des résultats dans un contexte d'intensification des investissements au service de l'ensemble des solutions innovantes et durables ( DHA ORIGINS® , BLUE ORIGINS® et CarbonWorks ) ;

, et ) ; Doublement de la trésorerie et désendettement significatif pour poursuivre sereinement le déploiement de solutions au service de l'homme et de la planète.

Libourne – 22 avril 2022 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des microalgues, présente ses résultats de l'exercice 2021[1].

À cette occasion, Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « Nos résultats 2021 démontrent la pertinence de notre stratégie et de nos partenariats. Grâce à la maturité de ses solutions et à la robustesse de ses actifs, Fermentalg est capable de délivrer une solide performance opérationnelle et extra-financière à court terme et moyen terme. Au-delà de nos programmes actuels, nous disposons du potentiel immense de la biologie marine pour développer de nouvelles solutions à fort impact RSE et contribuer à la construction d'un monde plus sain, respectueux de la planète et de la biodiversité au service de l'alimentation et la santé humaine. »



Chiffre d'affaires multiplié par 2,5 grâce au succès croissant de DHA ORIGINS®

(en K€) 2020 2021 Variation Chiffre d'affaires 2 205 5 647 +156%



Grâce au travail de fond engagé depuis plus de 2 ans avec les industriels de l'agroalimentaire et à l'extension continue de son réseau de distribution, Fermentalg a enregistré une très nette accélération de ses ventes de DHA ORIGINS®, l'huile micro algale à très haute concentration en Oméga-3. Celles-ci ont été multipliées par 2,5 en 12 mois et atteignent 5,6 M€.

Cette solide performance commerciale a été réalisée sans impact des extensions majeures de l'agrément européen « Novel Food » obtenues durant l'été 2021 et qui autorisent désormais la prise quotidienne jusqu'à 1 gramme de DHA ORIGINS® (contre seulement 0,250 gramme pour les huiles algales concurrentes) et son intégration dans les formulations destinées à la nutrition infantile.

D'après les études sectorielles du Groupement des Producteurs d'Oméga-3s (GOED), les segments de marché des compléments alimentaires et des formulations bébés représentent, respectivement, 46% et 38% des ventes d'Oméga-3 d'origine algale et constituent de puissants réservoirs de croissance à moyen terme.



Intensification des investissements technologiques et industriels

Afin d'accompagner la croissance de son activité commerciale, aussi bien par le déploiement continu de DHA ORIGINS® que des autres solutions innovantes, Fermentalg a engagé d'importants investissements au cours de l'exercice.

Sur le plan technologique, la société a lancé un programme d'agrandissement et de modernisation de son département de microbiologie. Fermentalg se dote des technologies les plus modernes et responsables en matière d'automatisation, de criblage à haut débit et de microbiologie assistée par ordinateur afin d'optimiser ses procédés de production et de décupler sa capacité à développer de nouvelles solutions, tout en réduisant l'empreinte écologique de ses travaux de R&D.

Sur le plan industriel, Fermentalg s'attache à renforcer ses capacités pour faire face à sa croissance, et à maîtriser ses prix de revient dans un contexte de hausse sans précédent des prix de l'énergie et des matières premières. La société a ainsi engagé un important travail d'optimisation de sa supply chain dont les effets structurels, en accord avec ses ambitions financières et extra-financières, doivent être visibles dès 2022.



Stabilité des résultats

(en K€) 2020 2021 Chiffre d'affaires 2 205 5 647 Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants -9 038 -8 424 Résultat net -6 878 -6 850



La hausse du coût des matières premières a entrainé une augmentation conjoncturelle du coût des produits vendus. Dans le même temps, la société a accru ses dépenses opérationnelles, principalement en marketing et commercial, pour accélérer la distribution de ses produits après les restrictions liées à la crise sanitaire. Ces dépenses additionnelles ont été absorbées par la progression des revenus et la baisse des charges nettes de R&D liées à l'activation des frais de développement de BLUE ORIGINS® depuis la mi-2020 dans le cadre du partenariat avec DDW / Givaudan.

Le résultat opérationnel est ainsi en légère amélioration sur un an, à -8,4 M€. Le résultat net ressort à -6,9 M€, stable par rapport à 2020. Il intègre une reprise de provisions (2 M€) sur BLUE ORIGINS®, liée aux perspectives commerciales plus favorables sur ce futur produit, et une plus-value d'apport sur CarbonWorks (0,9 M€), dans le cadre de la création de la co-entreprise avec Suez, partiellement compensées par les frais financiers (0,6 M€) et la quote-part de résultat de CarbonWorks mis en équivalence (0,3 M€).



Doublement de la trésorerie brute à 26,0 M€ et désendettement significatif

(en K€) 31/12/2020 31/12/2021 Capitaux propres 20 304 47 002 Trésorerie et équivalents de trésorerie 11 840 26 010 Endettement financier brut 15 843 9 607



Afin de couvrir ses besoins liés à l'activité et à ses investissements, en hausse globale de 19% en 2021 à 12,4 M€ dans le contexte de montée en puissance décrit, Fermentalg a significativement renforcé ses ressources financières grâce :

Au soutien de ses actionnaires via la conversion d'obligations et l'exercice de bons de souscription ;

À l'entrée de nouveaux investisseurs au capital, Theodore H. Nixon (Président de DDW, filiale de Givaudan) et NextStage AM ;

Aux produits issus de sa ligne de financement en capital.

Au total, Fermentalg a ainsi levé 30,2 M€ au cours de l'exercice et procédé au remboursement d'une dette obligataire de 5 M€. À fin 2021, la société dispose ainsi d'une trésorerie brute de 26,0 M€, multipliée par deux en 1 an, et d'un endettement financier brut ramené de 15,8 M€ à 9,6 M€. Cet endettement est principalement composé d'avances remboursables (3,9 M€) et d'engagements avec le groupe Givaudan (3,0 M€ d'obligations convertibles et 1,0 M€ d'avances fournisseur) dans le cadre du partenariat de co-développement de BLUE ORIGINS®.

Fermentalg dispose ainsi des ressources financières nécessaires pour mener à bien la phase d'accélération commerciale de DHA ORIGINS®, ainsi que le lancement de BLUE ORIGINS®.



Poursuite du déploiement de solutions au service du développement durable

En 2022, Fermentalg a pour ambition de poursuivre le déploiement de solutions innovantes et respectueuses de l'environnement afin que le plus grand nombre puisse bénéficier des bienfaits des microalgues. Ceci passe par des objectifs clairs et structurants dans chacun des grands domaines d'activité.

Sur le marché des Oméga-3s, Fermentalg a pour ambition d'accélérer le déploiement commercial de DHA ORIGINS® et souhaite maintenir une dynamique de croissance comparable à celle enregistrée en 2021. Au-delà de l'exercice en cours, la société travaille à la diversification de ses capacités de production, avec notamment la volonté d'optimiser son empreinte carbone industrielle.

Dans le domaine des colorants, l'intégration de DDW au sein du groupe Givaudan a donné naissance, fin 2021, au numéro deux mondial des colorants alimentaires naturels et renforce le potentiel du partenariat noué en 2020 par Fermentalg. Les travaux d'industrialisation de BLUE ORIGINS® se poursuivent activement entre les deux partenaires vers un nouveau jalon industriel à mi-année. De nouvelles opportunités de collaboration industrielle et commerciale s'ouvrent avec Givaudan, dans le cadre de futurs accords de production et de distribution, et les premiers échantillons pré-commerciaux du nouveau colorant bleu naturel, alternative aux colorants de synthèse, doivent être fournis dès cette année.

Enfin, CarbonWorks entre cette année dans une nouvelle dimension. Moins d'1 an après sa création à l'été 2021, la co-entreprise entre Fermentalg et Suez dédiée à la capture et à l'utilisation du CO 2 (CCU) a bouclé une Série A de 11 M€ en février dernier réunissant BNP Paribas Principal Investments, Bpifrance, Demeter Investment Managers via son fonds Agrinnovation et Aquiti Gestion via NACO en association avec la région Nouvelle-Aquitaine, aux côtés des fondateurs.

La jeune société dispose ainsi des moyens de faire la démonstration de ses technologies de bioconversion du CO 2 capté sur un site de méthanisation en fongicide naturel, et de préparer la prochaine phase de montée à l'échelle semi-industrielle dès l'année prochaine.

Prochaine publication : information financière du 1er trimestre 2022,

le 10 mai 2022 (après Bourse)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de microalgues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

Annexes

Etat du résultat global

ETAT DU RESULTAT GLOBAL

(en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020 Chiffre d'affaires 5 647 2 205 Autres produits liés à l'activité 1 149 1 456 Coût des produits vendus -3 664 -1 114 Frais de recherche et développement -4 649 -5 785 Autres charges opérationnelles -6 906 -5 799 Autres produits et charges opérationnels 0 0 Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants -8 424 -9 038 Charges de personnel liées aux paiements en actions -56 139 Autres produits et charges opérationnels non courants 2 624 2 719 Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants -5 856 -6 180 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 51 56 Coût de l'endettement financier brut -691 -728 Coût de l'endettement financier net -640 -672 Autres produits et charges financiers -33 -26 Charge nette d'impôt 0 0 Quote-part dans le résultat net des entreprises associées -321 Résultat net -6 850 -6 878 Part minoritaires 0 0 RESULTAT NET PART DU GROUPE -6 850 -6 878 Autres éléments du résultat global (écarts actuariels liés aux engagements de retraite, non recyclables en résultat) 241 -39 RESULTAT NET GLOBAL -6 609 -6 917 Part minoritaires 0 0 RESULTAT NET GLOBAL PART DU GROUPE -6 609 -6 917 Résultat net par action (en €) -0,19 -0,32 Résultat net dilué par action (en €) -0,19 -0,32



Bilan

BILAN

(en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020 ACTIFS Actifs incorporels 12 636 9 932 Actifs corporels 12 814 13 175 Participation dans les entreprises associées 1 542 0 Actifs financiers et autres actifs non courants 173 125 Impôts différés actifs 0 0 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 27 165 23 233 Stocks 2 907 2 020 Créances clients et autres actifs liés aux contrats clients 1 541 1 243 Autres créances 3 254 3 550 Trésorerie et équivalents de trésorerie 26 010 11 840 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 33 712 18 653 TOTAL ACTIFS 60 876 41 886 PASSIFS Capital 1 599 1 011 Primes 44 819 18 295 Réserves et RAN 7 193 7 915 Résultat net global -6 609 -6 917 Capitaux propres part du groupe 47 002 20 304 Intérêts minoritaires 0 0 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 47 002 20 304 Dettes financières non courantes 9 002 10 746 Engagements de fin de carrière 368 510 Autres passifs non courants 218 0 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 9 589 11 255 Dettes financières courantes 605 5 097 Provisions pour risques courants 230 230 Dettes fournisseurs 1 428 1 481 Dettes d'impôts sur les sociétés 0 0 Autres passifs courants 2 023 3 519 TOTAL DES PASSIFS COURANTS 4 286 10 327 TOTAL PASSIFS 60 876 41 886



Tableau de flux de trésoreri e

FLUX DE TRESORERIE

(en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020 Résultat net global -6 850 -6 878 Amortissements et provisions (hors actif circulant) 723 1 316 Charges calculées sur paiements en actions 49 -139 Variation des impôts différés 0 0 Quote-part sociétés mises en équivalence 321 0 Plus ou moins-values de cessions -694 20 Quote-part subventions en résultats -280 0 Abandons de créances 0 -1 736 Capacité d'autofinancement -6 730 -7 417 Coût de l'endettement financier brut 691 728 Charges d'impôts 0 0 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement

financier net d'impôt -6 039 -6 689 Impôts payés 0 0 Variation de stocks -887 -470 Variation du poste clients (créances clients, autres actifs et passifs liés aux contrats clients) -298 -1 039 Variation du poste fournisseurs et comptes rattachés -304 -657 Variation des autres actifs et passifs courants (a) 134 487 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -1 355 -1 679 FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE -7 394 -8 368 Production d'immobilisations (R&D immobilisée) -2 350 -868 Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés 685 213 Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels -1 804 -2 256 Acquisition d'entreprises associées (MEQ) -500 Variation des dettes sur immobilisations -563 857 Variation des autres actifs et passifs non courants -48 -47 Cessions d'actifs corporels et incorporels -168 51 Cessions d'actifs financiers 0 0 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS -4 748 -2 050 Augmentation de capital liée à la société mère 30 193 7 800 Acquisitions et cessions d'actions propres 45 47 Nouveaux emprunts et autres dettes financières 1 391 7 470 Remboursement d'emprunts et autres dettes financières -5 050 -880 Variation de comptes courants 0 0 Intérêts versés sur emprunts et dettes financières -268 -203 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 26 311 14 233 Variation de trésorerie 14 169 3 815 Trésorerie d'ouverture 11 840 8 024 Trésorerie de clôture 26 009 11 840 (a): dont variation du Crédit d'impôt recherche (CIR): -174 128 (b) : dont reclassement du crédit impôt recherche 2017 0 0

[1] Le Conseil d'administration de Fermentalg, réuni sous la présidence de Philippe Lavielle, a arrêté ses comptes le jeudi 21 avril 2022 et les procédures d'audit ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour la publication du Document d'Enregistrement Universel.

