Libourne – 12 avril 2024 – Fermentalg (FALG), leader français des microalgues annonce que le transfert de la cotation de ses actions du marché réglementé d'Euronext Paris vers le système multilatéral de négociations Euronext Growth Paris sera effectif le 16 avril 2024.

La demande d'admission des actions Fermentalg sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée par le Comité des admissions d'Euronext le 11 avril 2024.

Ce transfert, dont le projet a été autorisé par l'Assemblée générale des actionnaires de Fermentalg réunie le 2 février 2024, va permettre à la société d'être cotée sur un marché qui propose un fonctionnement simplifié, plus adapté à la taille, à l'activité, à la capitalisation boursière ainsi qu'aux besoins de la Société, tout en lui permettant de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers.

Fermentalg prévoit cependant de maintenir une politique en matière de communication financière comparable à celle mise en œuvre à ce jour, notamment en continuant à publier une information financière trimestrielle et en préparant des états financiers consolidés conformément aux normes comptables IFRS.

Le document d'information élaboré dans le cadre de ce transfert est accessible sur le site internet de la Société (www.fermentalg.com) rubrique « Investisseurs ».

Le code ISIN d'identification des actions Fermentalg reste inchangé (FR0011271600) et le mnémonique devient ALGAE. Par ailleurs, l'action Fermentalg reste éligible au dispositif PEA-PME.

Fermentalg est accompagnée par CIC Market Solutions en tant que listing sponsor.

Calendrier du transfert

11 avril 2024 Notification par Euronext de la décision d'admission des titres

sur Euronext Growth 12 avril 2024 Diffusion d'un avis Euronext annonçant la radiation des actions Fermentalg sur Euronext Paris

Diffusion d'un avis Euronext annonçant l'admission des actions Fermentalg sur Euronext Growth Paris

Diffusion d'un communiqué de presse par la société et mise en

ligne du document d'information 16 avril 2024 Radiation des actions Fermentalg d'Euronext Paris et admission

sur Euronext Growth Paris

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1er semestre 2024,

4 juillet 2024 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif de proposer des solutions durables et des produits innovants qui contribuent au développement de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'ingrédients actifs issus des microalgues, destinés à la nutrition, à la santé et à l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes constituent l'offre actuelle et future de notre société. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com

Contact pour les journalistes : Relations avec les investisseurs : ACTUS finance et communication

Fatou-Kiné N'DIAYE

Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 34

fndiaye@actus.fr ACTUS finance et communication

Jérôme FABREGUETTES LEIB

Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 78

fermentalg@actus.fr

