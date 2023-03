Fermentalg : en baisse après avoir émis pour 6,3 millions d'euros d'obligations convertibles

Fermentalg, expert français des microalgues, accuse une baisse de 7,93% à 1,39 euro après avoir annoncé la finalisation, en date du 14 mars 2023, d'un financement par une émission d’obligations convertibles pour un montant de 6,3 millions d'euros souscrites par quatre investisseurs européens. Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare que l’année 2023 s’annonce importante pour Fermentalg avec notamment l’entrée en phase de production industrielle et de pré-commercialisation de son colorant alimentaire bleu naturel Blue Origins.



Les 6 847 828 obligations convertibles émises, d'une valeur nominale unitaire d'1 euro et d'une valeur nominale globale de 6 847 828 euros, ont été souscrites à 92% de leur valeur nominale. Elles ne porteront pas intérêts et viendront à échéance le 13 mars 2026.