Fermentalg : la perte nette se creuse, le titre baisse

Le spécialiste français des microalgues, Fermentalg, se replie en Bourse ce vendredi suite à l'annonce d'une aggravation de sa perte nette au premier semestre, en dépit d'un chiffre d'affaires multiplié par plus de trois.



Vers 12h00, le titre perdait 3%, faisant ressortir une capitalisation boursière de l'ordre de 100 millions d'euros. Aux niveaux actuels, son cours de Bourse a plus que doublé depuis le début de l'année.



Fermentalg a annoncé ce matin avoir accusé une perte nette de 4,8 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, après une perte de 4,4 millions un an plus tôt.



Le fabricant de microalgues à destination des marchés de la nutrition, de la santé et de l'environnement explique que ses charges opérationnelles ont augmenté, notamment en raison des perturbations logistiques liées à la crise sanitaire.



Son chiffre d'affaires a, lui, progressé pour dépasser 2,5 millions d'euros contre 807.000 euros au premier semestre 2020.



Sa trésorerie brute ressort désormais à 22,7 millions d'euros, offrant des ressources financières que l'entreprise juge suffisantes pour mener à bien son développement jusqu'en 2023.



