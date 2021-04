Fermentalg : Résultats annuels 2020 et perspectives

Communiqué de presse

Croissance du chiffre d'affaires et amélioration du résultat net ;

; Hausse de la trésorerie brute grâce à la mise en œuvre de nouveaux financements et aux conditions favorables des marchés financiers ;

grâce à la mise en œuvre de nouveaux financements et aux conditions favorables des marchés financiers ; Mise en œuvre des accords stratégiques avec DDW Inc. (colorants naturels alimentaires) et SUEZ (solutions environnementales) et montée en puissance dans les Oméga-3s ;

avec DDW Inc. (colorants naturels alimentaires) et SUEZ (solutions environnementales) et montée en puissance dans les Oméga-3s ; Perspectives favorables à court et moyen terme après un doublement du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2021 par rapport à la même période de 2020.

Libourne – 16 avril 2021 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues, présente ses résultats annuels 2020. Le Conseil d'administration, réuni sous la présidence de Philippe Lavielle, a arrêté les comptes et les procédures d'audit ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour la publication du Document d'Enregistrement Universel.

À cette occasion, Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « Nous sortons renforcés de cette année 2020 totalement hors norme. Dans les Oméga-3s, nous avons consolidé nos investissements dans le marketing et notre réseau de distributeurs, ce qui devrait nous permettre d'accélérer notre croissance dès 2021, avec déjà un doublement de nos ventes à fin mars. Pour notre plateforme dédiée aux colorants alimentaires naturels et aux protéines alternatives, nous avons noué une alliance avec un leader mondial pour lancer le programme d'industrialisation dès 2022. Dans les solutions environnementales, nous finalisons la création d'une coentreprise ambitieuse avec Suez. Enfin, nous nous sommes dotés des moyens financiers nécessaires pour mener à bien nos projets.

Ces réalisations confortent nos ambitions et notre vision stratégique de Fermentalg à moyen terme. En tant qu'accélérateur de la transition écologique, nous voulons, au-delà des objectifs commerciaux, industriels et financiers, poursuivre notre chemin en direction de l'excellence ESG. Nous sommes fiers d'avoir atteint le Top 3 de notre catégorie pour notre performance extra-financière selon EthiFinance et d'avoir rejoint l'index Gaïa Rating. En nous positionnant au cœur des enjeux prioritaires de développement durable définis par l'Union Européenne, et par notre contribution à la prévention des risques environnementaux majeurs, nous voulons nous affirmer comme un véhicule d'investissement incontournable pour la finance durable. »

Croissance de 16% du chiffre d'affaires et réduction de la perte nette de 60%

(en K€) 2019 2020 Chiffre d'affaires 1 888 2 205 Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants -7 889 -9 038 Résultat opérationnel -13 612 -6 180 Résultat net -17 294 -6 878

Les ventes de DHA ORIGINS®, l'huile algale riche en Oméga 3 développée par Fermentalg, s'inscrivent en hausse de +16%, et ont généré 2,2 M€ de chiffre d'affaires en 2020, malgré l'impact de la crise sanitaire (reports de lancements de nouveaux produits par les industriels de l'agroalimentaire, difficultés logistiques liées aux restrictions, etc.).

Cette croissance des revenus s'est accompagnée d'une réduction de 5% des charges, du fait notamment des mesures d'économies mises en œuvre durant la période de confinement. Toutefois, la charge nette de R&D dans le compte de résultats augmente de 1,2 M€ du fait de la non-activation des frais du programme Phycocyanine[1] au 1er semestre 2020, avant la signature du partenariat avec DDW Inc. Le résultat opérationnel courant ressort ainsi à

-9,0 M€ contre -7,9 M€ en 2019. Après prise en compte de la valeur actualisée des plans d'actions gratuites et des autres produits non courants (reprises de provisions et abandons de créances), le résultat opérationnel passe de -13,6 M€ à -6,2 M€.

En un an, le résultat net est passé de -17,3 M€ à -6,9 M€, soit une réduction de 60% de la perte entre 2019 et 2020.

Hausse de 3,8 M€ de la trésorerie à fin décembre 2020 comparée à fin décembre 2019 et augmentation de capital de 11,6 M€ par exercice d'instruments financiers au premier trimestre 2021

(en K€) 31/12/2019 31/12/2020 Capitaux propres 18 569 20 304 Dettes financières 11 560 15 842 Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 024 11 840 Endettement financier net 3 536 4 003

L'accroissement de l'activité a généré une augmentation du BFR de 1,7 M€[2], notamment lié à des ventes de fin d'année non encaissées. Les investissements sur le site de Libourne ont été renforcés pour accroître la capacité et la performance de sa plateforme pilote et préparer la montée à l'échelle préindustrielle du Puits de Carbone. La consommation annuelle de trésorerie par l'activité et les investissements ressort ainsi à 10,4 M€ contre 8,2 M€ en 2019.

Afin de couvrir ces besoins et poursuivre sereinement sa feuille de route au cours des prochains exercices, Fermentalg a mis en place plusieurs sources complémentaires de financement en juin 2020 :

Emission d'obligations convertibles en actions de 7,0 M€ ;

Prêt « Soutien Innovation » d'1 M€ de la part de Bpifrance ;

Attribution gratuite de Bons de souscription d'actions (BSA) à l'ensemble des actionnaires ;

Nouvelle ligne de financement en fonds propres souscrite auprès de Kepler Cheuvreux.

L'utilisation partielle de ces différents outils a permis d'augmenter la trésorerie de 3,8 M€ sur l'exercice, passant de 8,0 M€ à 11,8 M€, pour une dette financière de 15,8 M€. Cette dernière est principalement composée de 11,4 M€[3] d'obligations convertibles (dont 4,9 M€ d'obligations souscrites par DIC Corp. arrivant à échéance en octobre 20213) et 3,9 M€ d'avances remboursables.

Au cours du 1er trimestre 2021, l'exercice de bons de souscription d'actions et l'usage de la ligne de financement en fonds propres ont permis de lever 11,6 M€ additionnels au travers de l'émission de 5 224 733 actions nouvelles.

Fermentalg estime ainsi disposer des ressources financières nécessaires à la poursuite de ses objectifs jusqu'en 2023.

Le solde des instruments financiers autorisés par l'Assemblée Générale de juin 2020 permet d'envisager une levée de fonds complémentaire par l'exercice des BSA associés aux obligations convertibles (3,1 M€ par la création de 1 785 714 actions nouvelles à 1,75 €), des BSA-DE attribués gratuitement aux actionnaires (2,7 M€ par la création de 1 531 591 actions nouvelles à 1,75 €) et de la ligne de financement en fonds propres (4 810 000 actions nouvelles).

Mise en œuvre des partenariats stratégiques et doublement des ventes au 1er trimestre 2021

L'exercice 2021 qui vient de s'ouvrir doit permettre à Fermentalg d'enregistrer de nouvelles avancées significatives dans ses 3 domaines d'activité.

Avec DHA ORIGINS® 550, Fermentalg peut aujourd'hui revendiquer un produit ayant atteint les standards d'excellence attendus par l'industrie agroalimentaire dans les Oméga-3s, une chaine logistique conforme à la norme ISO 22000 et un réseau de distributeurs couvrant 20 pays. L'année 2021 doit marquer une nette accélération de la dynamique commerciale, malgré les incertitudes afférentes à la sortie de la crise sanitaire, sur la base des commandes enregistrées à date. À fin mars 2021, Fermentalg a réalisé un doublement de son chiffre d'affaires, à 1,2 M€, par rapport au 1er trimestre 2020.

Sur BLUE ORIGINS® et KALVEA®, la mise en œuvre du partenariat avec DDW Inc. a permis à Fermentalg d'accélérer son programme avec, en ligne de mire, le franchissement d'un jalon technique important et la mise en place d'un accord pour assurer la montée en échelle industrielle auprès d'une plateforme européenne identifiée.

Enfin, pour leurs activités liées au Puits de Carbone et autres solutions environnementales, Fermentalg et Suez poursuivent leurs travaux de constitution de leur coentreprise pour accélérer l'industrialisation et la commercialisation de solutions de capture et de valorisation du CO 2 , conformément au calendrier annoncé le 5 janvier 2021[4]. L'année sera aussi marquée par les premières expérimentations sur site industriel avec un photo-bioréacteur de 10 M3 en cours de finalisation.

Perspectives à moyen terme

Fort des tendances de fond favorables liées aux objectifs de neutralité carbone et à la diminution de l'empreinte environnementale de l'industrie, Fermentalg se positionne sur des segments vastes et porteurs de l'industrie agroalimentaire estimés à plus de 15 Md€ à l'horizon 2023[5] (marchés cumulés des Oméga-3s, colorants naturels et protéines alternatives). Au travers de sa coentreprise avec Suez, Fermentalg vise également le marché des solutions de capture et de valorisation du CO 2 , segment en forte croissance associant performance écologique et rationnel économique pour contribuer à la neutralité carbone visée par l'Union européenne à l'horizon 2050.

Ainsi, à fin 2023, Fermentalg se fixe comme objectifs :

Une croissance annuelle du chiffre d'affaires soutenue au-delà de 2021 dans les Oméga-3s ;

; La commercialisation d'au moins un nouveau produit issu de sa plateforme dédiée à la production de Phycocyanine [6] ;

[6] ; La mise à l'échelle industrielle du Puits de Carbone , sa solution de capture et de valorisation du CO 2 ;

, sa solution de capture et de valorisation du CO ; Une nouvelle amélioration de sa notation extra-financière.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021, le 11 mai 2021 (après Bourse)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

Annexes

Etat du résultat global

ETAT DU RESULTAT GLOBAL

(en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2019 Chiffre d'affaires 2 205 1 888 Autres produits liés à l'activité 1 456 2 187 Coût des produits vendus -1 114 -1 309 Frais de recherche et développement -5 785 -4 562 Autres charges opérationnelles -5 799 -6 094 Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants -9 038 -7 889 Charges de personnel liées aux paiements en actions 139 -666 Autres produits et charges opérationnels non courants 2 783 -5 056 Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants -6 180 -13 612 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 56 47 Coût de l'endettement financier brut -728 -494 Coût de l'endettement financier net -672 -447 Autres produits et charges financiers -26 0 Charge nette d'impôt 0 -3 236 RESULTAT NET PART DU GROUPE -6 878 -17 295 Autres éléments du résultat global (écarts actuariels liés aux engagements de retraite, non recyclables en résultat) -39 -130 RESULTAT NET GLOBAL -6 917 -17 425 RESULTAT NET GLOBAL PART DU GROUPE -6 917 -17 425 Résultat net par action (en €) -0,32 -0,97 Résultat net dilué par action (en €) -0,32 -0,97

Bilan

BILAN

(en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2019 ACTIFS Actifs incorporels 9 932 8 373 Actifs corporels 13 175 13 164 Actifs financiers et autres actifs non courants 125 78 Impôts différés actifs 0 0 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 23 233 21 615 Stocks 2 020 1 550 Créances clients et autres actifs liés aux contrats clients 1 243 204 Autres créances 3 550 3 145 Trésorerie et équivalents de trésorerie 11 840 8 024 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 18 653 12 923 TOTAL ACTIFS 41 886 34 538 PASSIFS Capital 1 011 738 Primes 18 295 34 621 Réserves et RAN 7 915 634 Résultat net global -6 917 -17 424 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 20 304 18 569 Dettes financières non courantes 10 746 6 690 Engagements de fin de carrière 510 368 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 11 255 7 058 Dettes financières courantes 5 097 4 870 Provisions pour risques courants 230 287 Dettes fournisseurs 1 481 2 101 Dettes d'impôts sur les sociétés 0 0 Autres passifs courants 3 519 1 652 TOTAL DES PASSIFS COURANTS 10 327 8 910 TOTAL PASSIFS 41 886 34 538

Tableau de flux de trésorerie

FLUX DE TRESORERIE

(en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2019 Résultat net global -6 878 -17 295 Amortissements et provisions (hors actif circulant) 1 316 7 240 Charges calculées sur paiements en actions -139 662 Variation des impôts différés 0 3 236 Plus ou moins-values de cessions 20 64 Abandons de créances -1 736 0 Capacité d'autofinancement -7 417 -6 093 Coût de l'endettement financier brut 728 492 Charges d'impôts 0 0 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement

financier net d'impôt -6 689 -5 601 Impôts payés 0 0 Variation de stocks -470 -484 Variation du poste clients (créances clients, autres actifs et passifs liés aux contrats clients) -1 039 -62 Variation du poste fournisseurs et comptes rattachés -657 627 Variation des autres actifs et passifs courants (a) 487 -1 264 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -1 679 -1 183 FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE -8 368 -6 784 Production d'immobilisations (R&D immobilisée) -868 -2 450 Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés 213 537 Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels -2 256 -832 Variation des dettes sur immobilisations 857 69 Variation des autres actifs et passifs non courants (b) -47 1 187 Cessions d'actifs corporels et incorporels 51 70 Cessions d'actifs financiers 0 0 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS -2 050 -1 419 Augmentation de capital liée à la société mère 7 800 1 063 Acquisitions et cessions d'actions propres 47 -35 Nouveaux emprunts et autres dettes financières 7 470 2 956 Remboursement d'emprunts et autres dettes financières -880 0 Variation de comptes courants 0 0 Intérêts versés sur emprunts et dettes financières -203 -250 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 14 233 3 734 Variation de trésorerie 3 815 -4 470 Trésorerie d'ouverture 8 024 12 494 Trésorerie de clôture 11 840 8 024 (a) : dont variation du Crédit d'impôt recherche (CIR) 128 -117 (b) : dont reclassement du crédit impôt recherche 2017 0 1 152

Variation des capitaux propres

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES IFRS

(en milliers d'euros) Capital

social Primes Réserves Résultat Paiements en actions Actions propres Écarts actuariels (IFC) TOTAL Capitaux propres IFRS 31/12/2018 686 42 958 -3 097 -8 091 2 073 -167 -56 34 306 Augmentation de capital 52 1 011 1 063 Affectation du résultat global -9 348 1 257 8 091 0 Composante capitaux propres OCA 0 0 Actions propres -81 46 -35 Paiements en actions 1 810 -1 148 662 Résultat net global -17 295 -130 -17 425 Autres mouvements 0 -2 -2 Capitaux propres IFRS 31/12/2019 738 34 621 -111 -17 295 925 -121 -188 18 569 Augmentation de capital 274 7 525 7 799 Affectation du résultat global -23 578 6 283 17 295 0 Composante capitaux propres OCA 946 946 Actions propres 2 45 47 Paiements en actions 0 -139 -139 Résultat net global -6 877 -39 -6 916 Autres mouvements -2 -2 Capitaux propres IFRS 31/12/2020 1 012 18 568 7 117 -6 877 786 -76 -227 20 304

[1] BLUE ORIGINS®, colorant bleu naturel, et KALVEA®, biomasse protéinée

[2] 1,6 M€ estimé et annoncé le 28 juillet 2020

[3] 12 M€ avant retraitement IFRS de 0,6 M€ de la dette en capitaux propres

[4] Lutte contre l'urgence climatique : Fermentalg et Suez créent une co-entreprise pour accélérer l'industrialisation et la commercialisation de solutions de capture et de valorisation du CO2 en bioproduits

[5] Soit 1,4 Md$ pour les Oméga-3s (source : GOED), 2,5 Md$ pour les colorants naturels (source : Credence Research, Statista, Research and Markets, Lux Research, Frost & Sullivan, www.nutraingredients-USA.com, World of Food Ingredients) et 12 Md$ pour les protéines alternatives (source : sciencedirect.com, Trends in Food Science & Technology)

[6] BLUE ORIGINS®, colorant bleu naturel, et KALVEA®, biomasse protéinée

