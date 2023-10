Ferozsons Laboratories Limited est une société holding basée au Pakistan. La société est principalement engagée dans l'importation, la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. Elle possède des marques dans les domaines de la gastro-entérologie, de l'hépatologie, de la cardiologie et de l'oncologie, avec une présence émergente en endocrinologie ainsi qu'en santé maternelle et infantile ; l'espace diabète. La société propose une gamme de dispositifs médicaux dans les domaines de la cardiologie, l'électrophysiologie, l'endoscopie, la gastro-entérologie, la pneumologie, l'urologie et les interventions périphériques. Son portefeuille de produits comprend les produits pharmaceutiques, les technologies médicales et l'exportation. Les marchés d'exportation de la société sont répartis en Asie, en Afrique et dans la région d'Asie centrale. Les filiales de la société comprennent BF Biosciences Limited, qui est engagée dans l'importation, la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques et Farmacia, qui est engagée dans la vente et la distribution de médicaments et autres produits connexes.

Secteur Produits pharmaceutiques