Ferrari : Invest Securities abaisse son objectif de cours

Invest Securities réduit son objectif de cours de 215 à 189 euros sur Ferrari et maintient son opinion 'neutre' à ce stade, mais prévient qu'elle 'pourrait être relevée post CMD sur la réévaluation des perspectives du groupe au-delà de 2022'.



Selon le bureau d'études, le premier trimestre 2022 ressorti dans le haut des attentes du consensus est aussi, sans doute, le meilleur de l'année 2022 en termes de marges d'EBITA et de FCF du fait de la fin des livraisons de modèles Monza.



'Les guidances 2022 sont inchangées avec une marge d'EBITDA/CA d'environ 35% qui nous semble prudente car en deçà de l'objectif 'moyen terme' historique de 38%', ajoute l'analyste, qui laisse inchangés ses BNA estimés pour 2021/23.



