Ferrari : Invest Securities reste à vente, rehausse sa cible

Invest Securities maintient son opinion 'vente' sur Ferrari, le potentiel restant toujours négatif de plus de -10% au vu de son objectif de cours pourtant rehaussé de 163 à 184 euros, et les multiples étant toujours tendus.Le bureau d'études reconnait une 'journée mémorable pour la vingtaine d'analystes invités' pour la découverte de la 'Purosangue', suivie d'échanges avec les dirigeants du constructeur automobile italien en guise d'approfondissement du CMD de juin dernier.Invest Securities laisse ses BNA 2022/23/24 inchangés, le discours et les guidances n'ayant pas évolué depuis la publication trimestrielle de début novembre, mais son nouvel objectif de cours prend en compte des paramètres de marché plus favorables en cette fin 2022.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.