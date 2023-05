Ferrari : RBC revoit son objectif de cours à la hausse

Royal Bank of Canada a annoncé mardi avoir relevé son objectif de cours sur Ferrari, qu'il porte de 283 à 321 euros tout en maintenant une opinion 'surperformance' sur le titre.



Le broker, qui note que les résultats de premier trimestre ont largement surpassé les attentes des analystes, dit ne pas croire aux prévisions prudentes communiquées par le groupe de Maranello, qui s'est contenté de confirmer ses objectifs annuels en dépit du lancement des modèles Purosangue et Daytona.



Le courtier met par ailleurs en évidence la forte demande dont bénéficient les véhicules électriques du constructeur italien, ce qui le conduit à revoir à la hausse ses prévisions de marges dans le domaine.



