Comment Ferrari va-t-il aborder le virage électrique ?

Ferrari devrait révéler les domaines concernés par de nouveaux partenariats, qui pourraient se développer sur le modèle de l'accord existant avec la société britannique Yasa, qui fait désormais partie de Mercedes, et qui fournit des technologies de propulsion électrique pour les modèles hybrides de Ferrari. Le PDG a déclaré au début de l'année que Ferrari comptait sur des partenaires pour développer des carburants biologiques et synthétiques qui pourraient constituer une option verte supplémentaire aux côtés de la technologie tout électrique.

Il s'agit d'un défi particulier pour des entreprises comme Ferrari, qui a construit sa marque pendant des décennies en perfectionnant les moteurs rugissants et super puissants qui animent ses voitures. Vétéran de la technologie avec 26 ans d'expérience dans le secteur des semi-conducteurs, M. Vigna, qui a pris ses fonctions chez la marque au cheval cabré en septembre dernier, a pour mission de marier innovation et tradition.

Neuf mois après sa prise de fonction, le PDG de Ferrari , Benedetto Vigna, devra expliquer cette semaine comment le constructeur automobile préservera son cachet, et ses prix élevés, dans un avenir où les voitures seront électrifiées. Le constructeur italien de voitures de sport de luxe doit dévoiler jeudi son plan d'affaires très attendu, qui le mènera vers une nouvelle ère de mobilité plus propre, silencieuse et électrique.

Lancement du premier SUV Ferrari

En annonçant son premier véhicule sport-utilitaire (SUV), la Purosangue, pour les mois à venir, Ferrari se lance également sur un segment de marché lucratif où opèrent déjà des concurrents comme Lamborghini, qui fait partie du groupe Volkswagen. "L'un des principaux défis à moyen terme est de maintenir la meilleure rentabilité de sa catégorie tout en soutenant un effort unique de développement de nouvelles technologies et de solutions innovantes", a déclaré M. Santino.

Outre la technologie de base, M. Vigna a un certain nombre d'autres domaines où il pourrait laisser une marque, selon les analystes, notamment les données et la connectivité, la propriété intellectuelle, les performances des sports automobiles de Formule 1 et la complexité accrue de la fabrication.

La gamme de Ferrari est passée à neuf modèles, plus des voitures en édition limitée, ces dernières années, avec des moteurs à six, huit et douze cylindres, des moteurs hybrides et bientôt entièrement électriques en cours de production.

Les investisseurs semblent garder la foi. Les actions de la société sont restées pratiquement inchangées au cours des 12 derniers mois, contre une baisse de 18 % pour l'indice automobile européen et de 13 % pour l'indice du luxe. La société rivale Aston Martin a perdu près de 70 % sur la même période, tandis que les actions Tesla ont été parmi les rares à surpasser celles de Ferrari.

"Beaucoup de choses dépendent du prochain Capital Market Day pour modifier les paramètres de valorisation d'une entreprise qui semble avoir été en pilotage automatique ces dernières années et qui pourrait avoir besoin d'une stratégie de transformation", ont déclaré les analystes de Jefferies.