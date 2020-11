FERRARI en route pour atteindre la partie haute de ses objectifs annuels

Ferrari a dévoilé mardi ses résultats au titre de son troisième trimestre 2020. Ainsi, le constructeur de voitures de luxe a dégagé un bénéfice net de 171 millions d’euros sur la période (+1% sur un an ; consensus : 147 millions), un Ebitda ajusté de 330 millions d'euros (+6%; consensus : 300 millions), une marge d'Ebitda ajusté de 37,2 % (+330 points de base) et un chiffre d'affaires de 888 millions d'euros (-3%; consensus : 894 millions).



Entre juillet et septembre 2020, Ferrari a livré 2 313 véhicules, soit une baisse de 7 % sur un an.



Compte tenu de ces éléments, Ferrari vise désormais la partie supérieure de ses fourchettes d'objectifs pour 2020.







