Ferrari : CEVA Logistics nouveau partenaire logistique

Ferrari annonce que son équipe de F1 pourra compter sur un nouveau partenaire à partir de 2022, à savoir CEVA Logistics, filiale à 100% du Groupe CMA CGM.



CEVA Logistics remplira le rôle de Partenaire Logistique Officiel de la Scuderia Ferrari. Son logo figurera sur le côté des voitures de Maranello, sur les combinaisons de course des pilotes et sur les vêtements de sport de l'équipe.



Le cheval cabré précise que l'accord pluriannuel verra également CEVA impliqué dans les autres activités de course de Ferrari, en GT ainsi qu'au Ferrari Challenge.



