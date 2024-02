FERRARI : Oddo BHF relève son objectif de cours

Le 02 février 2024 à 12:47 Partager

Oddo BHF estime que Ferrari a publié hier en séance des résultats au 4ème trimestre solides, en ligne avec les attentes (mais avec un effet prix meilleur qu'attendu).



' L'attention de la publication était toutefois portée sur la guidance 2024. Nous nous plaçons 8% au-dessus au niveau de l'EBIT, soit un relèvement de nos estimations de 2% ' indique Oddo BHF.



' Au-delà de 2024, notons que le groupe annonce pour la première fois qu'il compte atteindre le haut de sa guidance 2026 '.



' Le carnet de commandes record (~2 ans) et le pipeline produits (notamment la supercar attendue d'ici 2026 pour laquelle nous attendons un couple prix/volumes record, ou encore la BEV qui devrait, selon nous, élargir le marché adressable) procurent une excellente visibilité sur la poursuite de la croissance du CA et de l'expansion des marges de Ferrari jusqu'en 2027 au moins ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo BHF relève son objectif de cours de 360 E à 400 E et réitérer son opinion Surperformance.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.