Ferrari a commencé à accepter le paiement en crypto-monnaie pour ses voitures de sport de luxe aux États-Unis et va étendre ce système à l'Europe suite aux demandes de ses clients fortunés, a déclaré à Reuters son responsable marketing et commercial.

La grande majorité des entreprises de premier ordre se sont tenues à l'écart des crypto-monnaies, car la volatilité du bitcoin et d'autres jetons les rend impraticables pour le commerce. Une réglementation inégale et une consommation d'énergie élevée ont également empêché la diffusion des crypto-monnaies en tant que moyen de paiement.

C'est notamment le cas du constructeur de voitures électriques Tesla qui, en 2021, a commencé à accepter les paiements en bitcoins, la plus grande crypto-monnaie, avant que son PDG, Elon Musk, n'y mette fin pour des raisons environnementales.

Enrico Galliera, directeur marketing et commercial de Ferrari, a déclaré que les crypto-monnaies Reuters avaient fait des efforts pour réduire leur empreinte carbone grâce à l'introduction de nouveaux logiciels et à une plus grande utilisation des sources renouvelables.

"Notre objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 sur l'ensemble de notre chaîne de valeur est absolument confirmé", a-t-il déclaré dans une interview.

M. Ferrari a déclaré que cette décision répondait aux demandes du marché et des négociants, car nombre de ses clients ont investi dans les crypto-monnaies.

"Certains sont de jeunes investisseurs qui ont bâti leur fortune autour des crypto-monnaies", a-t-il déclaré. "D'autres sont des investisseurs plus traditionnels qui souhaitent diversifier leurs portefeuilles.

Si certaines crypto-monnaies, comme l'éther, la deuxième plus importante, ont amélioré leur efficacité énergétique, le bitcoin suscite toujours des critiques en raison de son extraction minière très énergivore.

Ferrari a expédié plus de 1 800 voitures dans sa région Amériques, qui comprend les États-Unis, au cours du premier semestre de cette année.

M. Galliera n'a pas précisé combien de voitures Ferrari s'attendait à vendre par le biais de la crypto-monnaie. Il a déclaré que le portefeuille de commandes de l'entreprise était solide et entièrement réservé jusqu'en 2025, mais que l'entreprise souhaitait tester cet univers en expansion.

"Cela nous aidera à entrer en contact avec des personnes qui ne sont pas nécessairement nos clients, mais qui pourraient s'offrir une Ferrari", a-t-il déclaré.

La société italienne, qui a vendu 13 200 voitures en 2022, dont les prix commencent à plus de 200 000 euros (211 000 dollars) et vont jusqu'à 2 millions d'euros, prévoit d'étendre le système de crypto-monnaie à l'Europe d'ici le premier trimestre de l'année prochaine, puis à d'autres régions où les crypto-monnaies sont légalement acceptées.

L'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) est la plus grande région de Ferrari, représentant 46 % de ses livraisons totales de voitures au cours du premier semestre de cette année.

"L'intérêt est le même aux États-Unis et en Europe, nous ne voyons pas de grandes différences", a déclaré M. Galliera.

La Chine fait partie des pays où les crypto-monnaies sont soumises à des restrictions.

Ferrari s'est tourné vers l'un des plus grands processeurs de paiement de crypto-monnaies, BitPay, pour la phase initiale aux États-Unis, et autorisera les transactions en bitcoin, en éther et en USDC, l'une des plus grandes pièces de monnaie dites stables. Ferrari pourrait utiliser d'autres processeurs de paiement dans différentes régions.

"Les prix ne changeront pas, il n'y aura pas de frais, pas de surtaxe si vous payez en crypto-monnaies", a déclaré M. Galliera.

Bitpay transformera immédiatement les paiements en crypto-monnaies en monnaie traditionnelle pour le compte des concessionnaires de Ferrari, afin de les protéger contre les fluctuations de prix.

"C'était l'un de nos principaux objectifs : éviter, à la fois à nos concessionnaires et à nous-mêmes, de gérer directement les crypto-monnaies et d'être à l'abri de leurs fluctuations importantes", a déclaré Galliera.

En tant que processeur de paiement, BitPay s'assurera que les monnaies virtuelles proviennent de sources légitimes et ne sont pas issues d'activités criminelles ou utilisées pour blanchir le produit d'activités criminelles ou échapper à l'impôt.

Le responsable du marketing et du commerce de Ferrari a déclaré que la majorité de ses concessionnaires américains avaient déjà adhéré au programme ou étaient sur le point de le faire

"Je suis convaincu que d'autres les rejoindront bientôt", a déclaré M. Galliera.

(1 $ = 0,9495 euros) (Reportage de Giulio Piovaccari à Milan ; reportage complémentaire de Tom Wilson à Londres ; Rédaction de Louise Heavens)