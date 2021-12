Ferrari : contrat de sponsoring pluriannuel avec Santander

Ferrari annonce que Banco Santander sera sponsor et partenaire 'premium' de son équipe de F1 à compter de la saison 2022. Les deux structures se connaissent bien pour avoir déjà été liées de la sorte entre 2010 et 2017.



Conséquence de ce nouveau partenariat pluriannuel, le logo de la banque ornera les monoplaces, les combinaisons et casquettes des deux pilotes de l'équipe, le Monégasque Charles Leclerc et l'Espagnol Carlos Sainz.



Outre la F1, le partenariat couvrira aussi les activités de la Ferrari Driver Academy, de la Ferrari Competizioni GT, avec le logo Santander sur les voitures officielles participant au Championnat du monde d'endurance FIA ainsi que la prochaine 'Le Mans Hypercar'.



