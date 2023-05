Ferrari : dépasse les attentes, prévisions confirmées

Ferrari a fait état jeudi de résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre et confirmé dans la foulée ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.



Le constructeur de voitures de sport indique que son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajusté a augmenté de 27% sur les trois premiers mois de l'année pour se monter à 537 millions d'euros.



A titre de comparaison, le consensus visait un résultat de 508 millions d'euros.



Son chiffre d'affaires a progressé de 20,5% à 1,4 milliard d'euros, sur la base de livraisons en hausse de 9,7% à 3567 unités grâce notamment à la sortie de nouveaux modèles comme la Portofino M, la 296 GTB ou la 812 Competizione.



Avec une hausse de 12%, les ventes dans la zone Amériques se sont révélées tout particulièrement dynamiques.



S'agissant de ses perspectives, le groupe de Maranello a confirmé son objectif d'un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 5,7 milliards pour un Ebitda ajusté de 2,13 à 2,18 milliards.



'Nous estimons qu'il est probable que la société relève ses prévisions d'ici à la fin de l'année', ont réagi aujourd'hui les analystes de RBC.



L'action Ferrari prenait 4,4% cet après-midi à la Bourse de Milan, surperformant largement l'indice regroupant les valeurs automobiles européennes, qui perd 1,5%, tout comme le STOXX Europe Luxury 10.



