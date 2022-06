Ferrari : en berne malgré des propos d'analyste

Ferrari perd 4% à Milan, malgré des propos plutôt favorables d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance', mais avec un objectif de cours revu à la baisse de 240 à 230 euros sur le titre du constructeur italien de voitures de luxe et de sport.



Attendant des journées investisseurs (CMD) des 15 et 16 juin des détails sur la nouvelle stratégie et de nouveaux objectifs financiers, le broker pense qu'il 'peut apporter de bonnes surprises et qu'il confirmera les qualités' du groupe italien.



