Le constructeur de voitures de sport de luxe Ferrari a conclu un accord préliminaire avec son fournisseur de batteries pour véhicules électriques (VE) SK On en vue d'étendre leur coopération.

Le sud-coréen SK On fournit des cellules de batterie pour les modèles Ferrari depuis 2019, notamment pour la SF90 Stradale, le premier véhicule hybride du constructeur, les plus récentes 296 GTB et 296 GTS, ainsi que pour les voitures de séries spéciales.

"Nous travaillons ensemble avec SK On pour explorer de nouvelles frontières", a déclaré Benedetto Vigna, directeur général de Ferrari, dans un communiqué.

Connue dans le monde entier pour ses voitures de sport de luxe à hautes performances, la société italienne a promis son premier modèle entièrement électrique pour la fin de l'année prochaine.

Dans le cadre du protocole d'accord annoncé mercredi, les deux entreprises prévoient de partager leur expertise dans leurs domaines respectifs afin d'étendre leur collaboration technologique et d'échanger des informations précieuses, a déclaré SK On dans un communiqué séparé.

"Ce dernier partenariat devrait aider SK On et Ferrari à explorer de nouvelles possibilités et des solutions potentielles pour faire progresser la technologie cellulaire", a ajouté le communiqué.

Aucun autre détail de l'accord n'a été fourni.