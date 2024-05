Ferrari : le repli se poursuit, Jefferies se montre prudent

L'action Ferrari poursuit son repli vendredi et s'apprête à boucler une semaine dans le rouge, alors que les analystes de Jefferies, qui ont initié la couverture du titre à 'conserver', jugent que son potentiel de progression devient de plus en plus limité.



Vers 16h50, le titre du constructeur italien de voitures de luxe recule de 1,4%, ce qui porte à près de 7% son repli sur l'ensemble de la semaine.



Le cours de Bourse avait chuté de près de 5% rien que sur la séance de mardi, les investisseurs ayant manifesté leur déception face à l'absence de relèvement d'objectifs du groupe après un premier trimestre pourtant meilleur que prévu.



Ce matin, Jefferies a entamé la couverture du titre avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 375 euros, estimant que les cours actuels intègrent une grande partie des perspectives favorables du groupe.



Dans une note consacrée au marché de l'ultra-luxe, l'analyste souligne que Ferrari fait partie, aux côtés d'Hermès et de Brunello Cucinelli, de ce qu'il appelle les 'Trois Magnifiques', des valeurs qui ont vu leur course de Bourse progresser de 23% en moyenne ces 12 derniers mois, à comparer avec un repli de 12% pour le secteur du luxe dans son ensemble.



Jefferies explique ce dynamisme par la progression constante du nombre de millionnaires dans la monde, qui s'accroît en moyenne de 7% par an depuis 2000 contre une croissance moyenne de 3,1% pour le PIB mondial sur la période.



La prudence du broker américain contraste avec les commentaires de RBC, qui conseille aujourd'hui de se renforcer sur la valeur après ses récents creux et relève ainsi son objectif de cours de 463 à 464 euros, avec une opinion maintenue à 'surperformance'.



