Ferrari : arrivée d'un nouveau directeur général en septembre

Ferrari annonce la nomination de Benedetto Vigna en tant que directeur général. La nouvelle recrue -qui préside actuellement l'activité Analog, MEMS & Sensors chez STMicro (la plus importante de ST en 2020)- rejoindra le cheval cabré à compter du 1er septembre.



Ressortissant italien, disposant d'une vaste expérience internationale de travail avec certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde, Benedetto Vigna, 52 ans, est diplômé en physique de l'Université de Pise.



Il aura notamment pour mission de s'assurer que Ferrari continue de renforcer sa position de leader en tant que 'créateur des voitures les plus belles et les plus avancées au monde'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.