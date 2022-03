Ferrari : nouvelle tranche de rachats d'actions

Ferrari a annoncé vendredi le lancement d'une sixième tranche de rachats d'actions, pour un montant de 120 millions d'euros, une opération que le constructeur italien de voitures de luxe entend finaliser d'ici au 14 juin prochain.



Dans un communiqué, le groupe de Maranello précise qu'il compte consacrer une enveloppe de 100 millions d'euros aux rachats de titres sur la place d'Euronext Milan et de 20 millions d'euros à ses acquisitions à la Bourse de New York, où ses actions cotent également.



Dans le cadre de la cinquième tranche de son programme de rachats d'actions - qui s'est échelonnée entre octobre 2021 et mars 2022 - Ferrari avait racheté pour près de 120 millions d'euros de titres à Milan et 34 millions de dollars (30 millions d'euros) sur le NYSE.



Depuis 2019, le groupe a fait l'acquisition de 5,3 millions de ses propres titres pour un montant total de 803,4 millions d'euros.



