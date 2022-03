Ferrari obtient plus de 100 M de financements publics

Ferrari a obtenu jusqu'à 106 millions d'euros (117 millions de dollars) de fonds publics pour des investissements dans la technologie et la production dans sa région d'origine, l'Émilie-Romagne, a déclaré mardi le constructeur de voitures de sport de luxe. Ces fonds, qui permettront de créer 250 emplois, font partie d'un protocole d'accord signé avec le ministère italien de l'économie, l'agence publique d'investissement Invitalia et le gouvernement régional d'Émilie-Romagne.

Les fonds seront investis dans des projets industriels, la recherche et le développement de nouvelles technologies visant à accroître la numérisation et à réduire l'impact environnemental, a déclaré Ferrari dans un communiqué.

Le plan bénéficiera de manière significative au territoire autour des villes de Maranello et Modène, a-t-elle ajouté. "Nous croyons en notre territoire et nous nous engageons à le valoriser à travers des projets qui apportent des bénéfices tangibles d'un point de vue social et environnemental, ainsi qu'à renforcer sa compétitivité", a déclaré l'administrateur délégué Benedetto Vigna dans le communiqué.

Entrée de la mythique usine Ferrari de Maranello en Italie (Source : site média Ferrari)