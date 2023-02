Ferrari : présente sa nouvelle F1 pour la saison 2023

Ferrari a dévoilé aujourd'hui sur le circuit de Fiorano la SF23, soit la voiture qui disputera la prochaine saison de Formule 1.



Il s'agit de la 69e voiture construite par Ferrari à concourir dans la catégorie reine de la course automobile, qui débutera avec le Grand Prix de Bahreïn le 5 mars.



Avec à son volant le Monégasque Charles Leclerc et l'Espagnol Carlos Sainz, Ferrari briguera cette année les titre de champions du monde des constructeurs et des pilotes en 2023, après avoir terminé au 2e place des deux championnats l'an dernier.



