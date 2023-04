Ferrari : se distingue lors des Red Dot Awards

Ferrari annonce avoir remporté la plus haute distinction dans deux catégories distinctes des Red Dot Awards, une première dans l'histoire de ce prestigieux prix international de design de produits.



Ainsi, la Ferrari Purosangue a été nommée 'Red Dot : Best of the Best' dans la catégorie 'Product Design', tandis que la Ferrari Vision Gran Turismo a été élue 'Red Dot : Best of the Best' dans la catégorie 'Innovative Products' par le jury.



Ferrari précise qu'un autre 'Red Dot Award' a été décerné à la 296 GTS, la première 'spider' de Maranello propulsée par un moteur V6 hybride rechargeable.



La constructeur italien précise avoir remporté un total de 26 Red Dot Awards depuis 2015, un total inégalé par toute autre marque automobile dans les 69 ans d'histoire des Awards.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.