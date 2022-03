Ferrari : suspend sa production à destination du marché russe

Compte tenu de la situation actuelle en Ukraine, Ferrari annonce avoir pris la décision de suspendre la production de ses véhicules destinés au marché russe jusqu'à nouvel ordre.



'Nous continuons à surveiller la situation de près et respecterons toujours toutes les règles, réglementations et sanctions', assure le cheval cabré.



La firme de Maranello annonce par ailleurs un don de 1 million d'euros afin de soutenir les Ukrainiens dans le besoin et dit espèrer 'un retour rapide au dialogue et une solution pacifique' au conflit.



