Ferrari : trois cadres dirigeants remerciés

Ferrari a annoncé lundi avoir remercié trois de ses cadres dirigeants, avec pour objectif de mettre en place une nouvelle structure organisationnelle qui sera effective à partir du mois de janvier 2022.



Les départs concernent Michael Leiters, le directeur de la technologie, Vincenzo Regazzoni, le directeur de la fabrication, et Nicola Boari, le directeur de la diversification de la marque.



Le constructeur italien de voitures de sport explique qu'il compte mettre en oeuvre une nouvelle structure qui sera chargée d'accélérer l'innovation, d'optimiser les procédés de production et d'accentuer les collaborations, tant en interne qu'avec des partenaires extérieurs.



A cet effet, Ferrari dit avoir d'ores et déjà identifié plusieurs talents qui viendront renforcer sa nouvelle équipe et qui seront appelés à prendre leurs fonctions dès le mois prochain.



