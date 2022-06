Ferrari : une ligne de production de véhicules électriques?

Le groupe souhaiterait développer de façon importante son usine dans le nord de l'Italie pour sa stratégie d'électrification indique Bloomberg. La direction devrait faire un point sur le sujet la semaine prochaine selon l'agence de presse. Un CMD se tient à Maranello les 15 et 16 juin.



Le constructeur automobile devrait exploiter un espace près de son usine de Maranello et a lancé une troisième ligne de production pour les véhicules hybrides et électriques selon Bloomberg. Cette expansion de l'usine va comprendre également un nouveau centre de recherche et développement de batteries.



Ferrari devrait lancer son premier véhicule purement électrique en 2025.



