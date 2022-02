Ferrari a dévoilé ses résultats du quatrième trimestre 2021. Entre octobre et décembre 2021, Ferrari a dégagé un bénéfice net de 214 millions d'euros (-18% sur un an), un Ebitda ajusté de 398 millions d'euros (+7% sur un an), une marge idoine de 22,6% (-90 points de base sur un an), et un chiffre d'affaires de 1,17 milliard d'euros (+10% sur un an). Au total, Ferrari a livré 2 949 véhicules lors du quatrième trimestre, soit une hausse de 10% sur un an.



Concernant 2022, le groupe de Maranello vise un chiffre d'affaires d'environ 4,8 milliards d'euros, un Ebitda ajusté compris entre 1,65 et 1,70 milliard d'euros et une marge comprise entre 34,5 % et 35,5 %.