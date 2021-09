Le groupe italien de cosmétiques Intercos veut s'introduire en bourse cette année - sources

Le plus grand fournisseur italien de produits de maquillage Intercos a dépoussiéré son projet de cotation à la bourse de Milan et envisage de lancer son introduction en bourse en octobre ou novembre, ont déclaré jeudi trois sources proches du dossier.

Le fabricant de cosmétiques à façon, dans lequel la société de capital-investissement américaine L Catterton détient une participation de 34%, a été contraint de mettre en veilleuse ses projets d'introduction en bourse au cours du premier semestre de l'année dernière en raison de la crise du coronavirus.

Selon les sources, Intercos travaille avec les banques sur le nouveau projet d'introduction en bourse. Elle pourrait coter une participation allant jusqu'à 50 %, comme elle avait l'intention de le faire en 2020, a déclaré l'une des personnes interrogées.

L'année dernière, Intercos avait cherché à obtenir une valorisation allant jusqu'à 1,5 milliard d'euros (1,8 milliard de dollars) pour l'ensemble de l'entreprise, avaient déclaré des personnes au fait de la question à l'époque https://www.reuters.com/article/us-intercos-ipo/italys-intercos-starts-picking-banks-for-listing-in-h1-2020-sources-idUSKBN1X41KK.

Intercos n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

La société fournit des produits de maquillage et de soins de la peau à de grandes marques, mais ne peut divulguer le nom de ses clients. Son principal actionnaire est l'entrepreneur italien Dario Ferrari avec une participation d'environ 44 %, le fonds de pension des enseignants de l'Ontario détenant 21 %.

Le fonds souverain de Singapour, GIC, est également un investisseur indirect dans l'entreprise depuis décembre dernier.

Le groupe a publié un chiffre d'affaires de 713 millions d'euros en 2019, avec un bénéfice de base ajusté de 116 millions d'euros.

Basé au nord de Milan, il possède des usines et des centres de recherche à travers l'Europe ainsi qu'en Chine et aux États-Unis. (1 dollar = 0,8465 euro) (Reportage d'Elisa Anzolin et Stephen Jewkes ; édition de Valentina Za et Pravin Char).