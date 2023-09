Les ministres de l'Union européenne ont accepté lundi de diluer une proposition de la Commission européenne sur les nouvelles commissions automobiles après que huit États, dont la France et l'Italie, ont déclaré que les changements pourraient détourner les investissements de l'industrie des véhicules électriques.

L'Union européenne a progressivement renforcé les limites d'émissions des véhicules routiers depuis 1992. Les dernières règles proposées par la Commission, appelées "Euro 7", ont été conçues pour introduire de nouvelles normes sur les émissions de particules provenant des freins et des pneus.

La France, l'Italie et la République tchèque ont demandé des règles moins strictes, craignant que les limites proposées pour les polluants, tels que les oxydes d'azote provenant des moteurs à combustion, ne détournent les travaux de développement et les investissements des véhicules électriques (VE).

L'Espagne, qui assure la présidence tournante de l'Union européenne, a présenté un texte de compromis approuvé par le Conseil de l'Union européenne, le groupe des ministres de l'UE.

Le Conseil, le Parlement européen et la Commission européenne doivent maintenant négocier un accord final sur les nouvelles réglementations.

"Nous pensons qu'avec cette proposition, nous avons obtenu un large soutien, un équilibre dans les coûts d'investissement des marques de fabrication et nous améliorons les avantages environnementaux dérivés de cette réglementation", a déclaré Héctor Gómez Hernández, ministre espagnol de l'industrie, du commerce et du tourisme par intérim.

Les pays de l'UE ont décidé de ne pas modifier les conditions d'essai et les limites d'émissions "Euro 6" en vigueur pour les voitures et les camionnettes, même si elles seront abaissées pour les autobus et les véhicules lourds. Ils ont également accepté de nouvelles limites d'émissions de particules pour les freins et les pneus.

Le ministre italien de l'industrie, Adolfo Urso, s'est félicité de cet accord.

Le nouveau règlement, à la demande de l'Italie, permet de sauvegarder la chaîne d'approvisionnement automobile des fabricants de petits volumes, le haut de gamme typique de la production italienne comme Ferrari, Lamborghini, Maserati, symboles du "Made in Italy", qui produisent environ 50 000 voitures par an", a-t-il déclaré.

Le président du groupe de pression ANFIA, Roberto Vavassori, qui représente l'industrie automatique italienne, a également salué ce qu'il a qualifié d'"approche pragmatique et rationnelle". (Reportage de Sudip Kar-Gupta ; Reportage complémentaire d'Alvise Armellini et de Giulio Piovaccari ; Rédaction de Philip Blenkinsop, Hugh Lawson et Barbara Lewis)