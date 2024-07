En quête de nouveaux revenus, les mineurs de bitcoins diversifient leurs activités en hébergeant des ordinateurs d'IA et en fournissant des services de calcul haute performance (HPC). Face à la demande énergétique croissante de l'IA générative, ces installations offrent une infrastructure adaptée. On en parle dans l’Analyse Cryptique, après les actualités essentielles à retenir cette semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

ETF Ethereum Spot : Le bilan de deux journées de cotation

En seulement deux jours depuis leur approbation, les ETF Ethereum Spot ont généré plus de 2 milliards de dollars de volume de transactions. La première journée a vu un afflux net de 106,7 millions de dollars avec un volume de plus d'un milliard de dollars échangé. La seconde journée, bien qu'ayant un volume similaire, a enregistré 133 millions de dollars de sorties nettes, principalement en raison des 327 millions de dollars de sorties du fonds ETHE de Grayscale, qui impose des frais élevés de 2,5 %. En comparaison, le fonds de Franklin Templeton affiche des frais beaucoup plus bas à 0,19 %. Le cours de l'ETH a quant à lui chuté de 5,2 % en 24 heures.

Ferrari : Le cheval cabré se met au bitcoin

Ferrari a annoncé mercredi que la société étendra à partir de fin juillet la possibilité de payer ses voitures en cryptomonnaies en Europe, après un lancement réussi aux États-Unis l'année dernière. D'ici fin 2024, la marque prévoit également d'étendre ce système à d'autres pays où les cryptomonnaies sont acceptées. Pour ce faire, Ferrari précise qu’elle collabore avec des sociétés spécialisées pour assurer la sécurité des transactions et convertir immédiatement les paiements en monnaie traditionnelle. La majorité des concessionnaires européens de Ferrari ont déjà adopté ou sont en train d'adopter ce nouveau mode de paiement.

Grayscale surfe sur l’IA

Grayscale lance un nouveau fonds d'investissement, le "Grayscale Decentralized AI Fund LLC", axé sur l'intelligence artificielle (IA) décentralisée dans le secteur des cryptomonnaies. Ce fonds financera trois domaines clés : les services IA, la résolution des problèmes liés à l'utilisation centralisée de l'IA, et le développement des infrastructures liées à l'IA. Les projets inclus au lancement sont Bittensor (TAO), Filecoin (FIL), Livepeer (LPT), Near (NEAR), et Render (RNDR).



Stripe : L’achat de cryptos par carte bancaire

Stripe, géant des paiements en ligne, permet désormais aux utilisateurs européens d'acheter du bitcoin (BTC), de l'ether (ETH) et du Solana (SOL) directement par carte bancaire. Cette initiative vise à faciliter l'adoption des cryptomonnaies en Europe, en les rendant plus accessibles grâce à un widget d'achat intégré sur les sites Web des commerçants.

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

En manque de revenus et de profits, les mineurs de bitcoins se tournent vers des activités en dehors du minage, comme l'hébergement d'ordinateurs IA et le calcul de haute performance (HPC) - qui consiste à résoudre des calculs complexes et gourmands en ressources qui ne peuvent pas être traités efficacement par des ordinateurs classiques - pour diversifier leurs revenus.

L’un des domaines où la demande en énergie croît le plus rapidement est celui de l’apprentissage automatique, appelé IA générative, qui nécessite beaucoup d’énergie pour l’entraînement et pour produire des réponses aux requêtes.

Selon une étude publiée par l’Agence internationale de l'énergie (AIE) l’entraînement d’un grand modèle linguistique comme GPT-3 d’OpenAI, par exemple, consomme près de 1 300 mégawattheures (MWh) d’électricité, soit la consommation annuelle d’environ 130 foyers américains. Selon l’AIE, une seule recherche Google consomme 0,3 wattheure d’électricité, tandis qu’une requête ChatGPT en consomme 2,9. (Une ampoule à incandescence consomme en moyenne 60 wattheures d’électricité.) Si ChatGPT était intégré aux 9 milliards de recherches effectuées chaque jour, selon l’AIE, la demande en électricité augmenterait de 10 térawattheures par an, soit la quantité consommée par environ 1,5 million de résidents de l’Union européenne.

Et cette consommation d'énergie crée un problème pour l'industrie de l'IA : les investisseurs injectent de l'argent dans le secteur, mais les entreprises n'ont pas immédiatement accès aux infrastructures nécessaires pour répondre aux besoins informatiques toujours croissants. C'est là que les mineurs de bitcoins et leurs centres de données deviennent une option lucrative pour les entreprises et investisseurs.

L'IA et le HPC peuvent sembler sans rapport avec l'exploitation minière de bitcoins, mais une telle diversification est devenue un moyen pour les mineurs de bitcoins de gagner de l'argent, comme en témoigne l'accord d'IA de 200 mégawatts (MW) de Core Scientific (CORZ) avec CoreWeave le mois dernier, qui a fait grimper le prix de l'action de CORZ de 40 %. Depuis l’annonce, JPMorgan a noté que la capitalisation boursière totale des 14 mineurs qu'elle suit a augmenté de 22 %, soit 4 milliards de dollars. Cela reflète les cas d'utilisation alternatifs (et potentiellement plus rentables) des installations minières.

Étant donné que la rentabilité et la profitabilité des mineurs de bitcoins dépendent de la puissance de calcul de leur machine, ils sont bien placés pour réaménager leurs installations afin de profiter de la vague IA (vous pouvez aussi parler d’HPC, si vous voulez un peu vous différencier du battage médiatique qui tourne autour de l’IA). Bon nombre d’entre eux, notamment les grosses structures, possèdent une alimentation électrique très stable et puissante, un système de refroidissement efficace et une connectivité réseau à haute vitesse et à faible latence. Ce qui fait d’eux une option stratégique pour les entreprises en quête de ressources énergétiques et de stockage de données.

Les sociétés de capital-investissement voient, de leur côté, enfin de la valeur dans les mineurs de bitcoins, car ils peuvent aider les entreprises liées à l’IA à héberger leurs machines dans une infrastructure minière déjà construite ou à s’associer à des mineurs pour construire des centres de données plus rapidement qu’en partant de zéro.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

Block 4 : Lectures de la semaine

