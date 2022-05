Un gestionnaire de fonds d'investissement privé de Floride condamné à 8 ans de prison à New York pour avoir fraudé des banques

Elliot Smerling, 53 ans, de Lake Worth, Floride, avait plaidé coupable en février de fraude bancaire et de fraude sur titres.

Les procureurs ont déclaré que Smerling avait falsifié des contrats de souscription, des lettres d'audit et des relevés de compte bancaire pour obtenir des prêts de la Silicon Valley Bank et de la Citizens Bank, tout en louant des bureaux et en embauchant du personnel pour créer une "façade" et faire en sorte que ses fonds JES Global Capital semblent légitimes.

Au lieu de cela, Smerling a utilisé le produit des prêts "pour jouer le rôle d'un financier prospère", avec un style de vie comprenant plusieurs maisons et des voitures de luxe, dont une Ferrari, alors même qu'il perdait au moins 40 millions de dollars en faisant du day trading, selon les procureurs.

La juge Denise Cote, du district de Manhattan, a prononcé la peine de Smerling, qui se situe au bas de la fourchette de 97 à 121 mois recommandée par les directives fédérales. L'accord de plaidoyer de Smerling exige qu'il confisque 134 millions de dollars.

"Elliot Smerling a précédemment admis avoir obtenu le financement de son fonds d'investissement privé en soumettant une constellation de documents et d'assurances frauduleux aux créanciers", a déclaré dans un communiqué le procureur américain Damian Williams à Manhattan. "Smerling a maintenant été condamné de manière appropriée".

David Kubiliun, un avocat de Smerling, a refusé de commenter.

Dans un document judiciaire, les avocats de Smerling ont déclaré que leur client, marié et père de deux filles, s'est excusé auprès des banques et du gouvernement, et a accepté la responsabilité d'avoir laissé "la cupidité et l'ambition l'emporter sur ses valeurs et son éducation morale".

L'affaire est U.S. v Smerling, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 21-cr-00317.