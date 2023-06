Ferretti SpA est une société italienne engagée dans l'industrie mondiale et la production de yachts de luxe appartenant à des marques patrimoniales, telles que Riva, Wally, Ferretti Yachts, Pershing, Itama, CRN et Custom Line. La société conçoit, fabrique et vend des yachts composites de luxe, des yachts sur mesure et des superyachts, proposant une variété de caractéristiques et une gamme de services auxiliaires. La société possède et exploite six chantiers navals et une usine de production d'aménagements intérieurs et d'ameublement. Elle est présente dans le monde entier.

Secteur Produits de récréation