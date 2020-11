Ferrexpo plc : La résistance devrait casser 25/11/2020 | 09:20 Jordan Dufee 25/11/2020 | 09:20 25/11/2020 | 09:20 achat En cours

Cours d'entrée : 207GBX | Objectif : 240GBX | Stop : 184GBX | Potentiel : 15.94% Le titre Ferrexpo plc évolue à proximité d'une zone de résistance majeure dont le franchissement libérerait un nouveau potentiel et une hausse de la volatilité. Nous anticipons ce scénario.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 240 GBX. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.83 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 151.2 GBX.

Points faibles Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 207.8 GBX.

Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Données financières USD EUR CA 2020 1 500 M - 1 261 M Résultat net 2020 368 M - 310 M Dette nette 2020 33,1 M - 27,9 M PER 2020 3,79x Rendement 2020 8,39% Capitalisation 1 627 M 1 626 M 1 368 M VE / CA 2020 1,11x VE / CA 2021 1,16x Nbr Employés 10 767

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 2,55 $ Dernier Cours de Cloture 2,77 $ Ecart / Objectif Haut 30,7% Ecart / Objectif Moyen -7,94% Ecart / Objectif Bas -48,7%