Démission du PDG de Ferrexpo, remplacé par le président et le directeur financier

Ferrexpo PLC - société de minerai de fer basée en Suisse et possédant des actifs en Ukraine - Jim North, directeur général, quittera ses fonctions après neuf ans passés au sein du groupe, à compter du 30 juin. M. North a pris la direction de l'entreprise en 2020 et se retire "pour saisir d'autres opportunités". Le président non exécutif Lucio Genovese deviendra président exécutif par intérim à partir du 1er juillet. Le directeur financier Nikolay Kladiev deviendra directeur exécutif lors de l'assemblée générale annuelle du 25 mai.

M. Genovese a déclaré : "Faciliter une planification efficace de la succession a été un domaine d'intérêt récent pour Ferrexpo et nous pensons que cela nous a mis dans une bonne position pour assurer la continuité des affaires à la lumière de ces changements au sein du conseil d'administration et de la direction".

Cours actuel de l'action : 108,90 pence, en hausse de 0,7 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 34