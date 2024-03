Ferrexpo plc est un producteur de boulettes de minerai de fer. La société produit, développe et commercialise son principal produit, les boulettes de minerai de fer, pour les vendre à l'industrie métallurgique. Les activités de la société sont intégrées verticalement, depuis l'extraction du minerai de fer jusqu'au concentré de minerai de fer, en passant par la production de boulettes et la logistique subséquente. Elle exploite environ deux mines et une usine de traitement près de Kremenchug en Ukraine, ainsi qu'une participation dans un port à Odessa, et des ventes. Elle exploite une flotte de navires opérant sur les voies navigables du Rhin et du Danube, ainsi qu'un navire océanique qui fournit des services de chargement et opère sur les routes maritimes internationales. Ses propriétés minérales se trouvent dans l'anomalie magnétique de Kremenchug et sont extraites dans les gisements de Gorishne-Plavninskoye et Lavrikovskoye (GPL), et de Yeristovskoye. La société a une clientèle qui approvisionne des aciéries en Autriche, en Slovaquie, en République tchèque, en Allemagne et dans d'autres États européens, ainsi qu'en Chine, en Inde, au Japon, à Taïwan et en Corée du Sud.

